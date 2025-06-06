投信狂掃00919「6新兵」！這檔金融敲逾10萬張最吸金

投信狂掃00919「6新兵」！國泰金敲逾10萬張最吸金（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（6日）雖然三大法人賣超123.25億元，但指數只收跌13點，而投信由於正值ETF換股期，今買超38.04億元，前10大買超中，00919「6新兵1老將」全上榜，其中又以國泰金最狂，狂敲逾10萬張，受此激勵，股價逆勢上漲0.3%，收66.3元，成交量達19.45萬張。

前10大買超中，00919新兵除了國泰金外，尚有富邦金、陽明、大同、長華*、冠德與可成，至於老將則以中信金最受青睞。

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投信週五買超前10大個股，依序為國泰金（2882）10萬5666張、富邦金（2881）5萬8283張、中信金（2891）2萬7770張、陽明（2609）1萬7165張、大同（2371）5900張、凱基金（2883）4131張、長華*（8070）3927張、緯創（3231）3647張、冠德（2520）3390張、可成（2474）2658張。

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