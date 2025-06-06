歡迎加入！歐元區已準備好迎接這位新成員

保加利亞獲得加入歐元區的批准。圖為保加利亞總理熱利亞茲科夫。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕保加利亞週三獲得加入歐元區的批准，這意味著歐元區成員國可能很快就會從20個增加到21個。歐盟執行委員會和歐洲央行均評估，保加利亞符合從明年開始採用單一貨幣的條件。

根據《CNBC》報導，歐洲央行執委會委員萊恩（Philip Lane）表示，這一積極評估為保加利亞自2026年1月1日起採用歐元，成為第21個加入歐元區的歐盟成員國鋪平了道路。

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歐盟執委會在聲明中稱，這項評估是保加利亞「邁向歐元區的關鍵一步」。歐盟執委會主席馮德萊恩向保加利亞表達祝賀，聲稱這一決定將意味著保加利亞與歐元區夥伴國開展更多投資和貿易，並為保加利亞人民帶來更多穩定與繁榮。她補充，保加利亞也將在制定歐元區決策方面發揮其應有的作用。

歐盟委員會主席烏爾馮德萊恩向保加利亞表達祝賀。（法新社）

去年保加利亞被認為不符合採用歐元的標準，理由是該國通膨率過高。根據歐盟統計局數據，保加利亞4月的協調消費者物價指數（與歐洲各國相當）為2.8%。

物價穩定只是一個國家加入歐元區並進而加入歐洲央行所需滿足的條件之一。其他條件還包括政府赤字和債務比率的規模限制及匯率穩定性的限制等。

保加利亞2007年加入歐盟，當時承諾加入歐元區並放棄保加利亞列弗作為其官方貨幣。根據歐盟的數據，目前20個歐元區國家約有3.41億人使用歐元。歐洲央行表示，目前流通的歐元紙鈔超過290億張，總價值超過1.5兆歐元（約51.3兆台幣）。

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