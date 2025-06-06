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台幣升值侵蝕人壽獲利 第一金前5月EPS 0.8元

2025/06/06 16:15

台幣升值侵蝕人壽獲利，第一金前5月EPS 0.8元。（資料照）台幣升值侵蝕人壽獲利，第一金前5月EPS 0.8元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到台股波動、新台幣升值等壓力，第一金集團旗下證券、人壽子公司前5月獲利衰退，第一金人壽轉盈為虧，惟第一銀行獲利穩健成長，第一金控（2892）前5月稅後盈餘112.45億元、約較去年同期衰退1.69%，每股稅後盈餘0.8元。

第一金副總李淑玲在先前法人說明會上已經表示，今年非銀行的證券、人壽子公司今年經營會比較辛苦，但銀行受惠於財管手收大幅成長以及聯準會延後降息，SWAP收益將優於預期，對於銀行、金控今年獲利成長仍然樂觀。

根據第一金最新公佈5月營運報告，第一金控5月稅前盈餘24.46億元、稅後盈餘20億元，累計前5月稅前盈餘140.57億元、稅後盈餘112.45億元，每股稅後盈餘0.8元。

其中，第一銀行5月稅前、稅後盈餘分別為28.45億元、23.05億元，皆高於去年同期，累計前5月稅前盈餘142.48億元、稅後盈餘112.85億元，分別較去年同期成長6.24%與4.74%。

第一金證券5月稅前、稅後盈餘分別為0.46億元、0.36億元，皆比4月好轉，但低於去年，前5月稅前盈餘1.89億元、稅後盈餘1.61億元，皆較去年同期衰退逾6成。

第一金人壽在4月單月轉虧後，5月虧損擴大，並將首季獲利全部吃掉，累計前5月稅前虧損2.41億元、稅後虧損0.79億元。

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