商研院:今年下半年商業服務業景氣衰退風險極高

商研院認為，下半年服務業衰退風險高 ，圖為百貨公司週年慶。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕商研院今（6日）發布「商業服務業景氣循環分析預測」，同行指標綜合指數在第1季持續下行，預測今年10月會持續下降，顯示今年下半年的商業服務業景氣「步入衰退風險極高」，商研院也提出改革勞動市場供給面、調整金融政策節奏、啟動生產力智慧化革命等建議。

攸關未來景氣的「領先綜合指數」雖有回升、轉為正數，但商研院指出，運輸及倉儲業GDP、商業服務業僱員淨進入率、商業服務業股價指數等子指標仍顯疲弱，主要是金融及保險業GDP等轉強，整體是具回升力道只是結構分歧，無法有效支撐整體景氣反轉。

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商研院指出，景氣循環指標系統的「同行綜合指數」與「領先綜合指數」再度發生「背離」現象，「同行綜合指數」的下降速度遠快於「領先綜合指數」的上升速度，商業服務業的景氣循環變動正受有別於一般總體經濟因素的影響。

發生背離的關鍵，商研院認為是勞動市場供給面問題加劇、金融與房地產政策影響；包括服務業受僱員工人數連續14個月下行，商業服務業僱員淨進入率」也轉為下滑，「住宿餐飲業」明顯因缺工而阻滯成長。

央行祭出房地產相關政策後，「實質不動產與住宅服務業」轉為下行，加上貨幣與信用政策的限縮等，也影響「商業服務業股價指數」下滑，金融環境緊縮傳導至實體經濟。

根據商研院統計模型預測，景氣循環同行指標預計在今年10月跌至 -1.1683個標準差，將是今年以來低點；若不及早因應，商業服務業景氣可能進一步惡化；商研院建議，勞動市場要解決人力供給問題、金融市場供給面也要調整，避免過度壓抑企業與消費者信心。

另外，美國總統川普關稅政策增添經貿不確定性，商研院指出，關稅提高必然衝擊廠商成本與價格，但可擅加運用的晶片科技與充裕資本優勢，借力使力讓「工業、服務業甚至農業」全面智慧化生產力革命，才能經得起關稅戰等嚴峻挑戰。

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