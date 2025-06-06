名師解盤》蔡明翰：市場觀望量縮 台股上檔有壓

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

美國總統川普和中國國家主席習近平通話後，市場認為美中關係有機會好轉，關稅議題自然明顯鈍化，對股市衝擊趨於降低，美股昨天呈現開高現象，但後續有傳出馬斯克和川普的爭執升溫，導致特斯拉股價大跌，美股因此走低，回到平盤附近，因此亞股沒有明確方向，指數大多呈現震盪整理，韓股因總統大選過後表現相對強勁，但其他市場大多震盪。

台股部分，在美中通話過後，擔憂台灣政局可能會出現比較大動盪，台股因此呈現開低，雖然盤中一度向上，但終場仍小跌13點，收21660點，成交量萎縮，顯示市場明顯觀望，指數照理講，應該會持續震盪走高，但指數已低檔累積較大漲勢，雖然台股相對落後，但美股即將要挑戰高點，未來關稅議題並沒有明顯消散，在國際股市高檔震盪情況下，台股上檔還是具有一定壓力。

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台灣還有晶片關稅憂慮，在尚未出爐前，台股還有壓力，當然會和國際股市走同樣方向，但一直以來，包含這個月或上個月，今年以來台股表現，都比美股或亞股來得落後，在今天關稅沒有出爐之前，整個台股觀望量縮的格局仍然存在，建議投資人在操作上，不要過度積極。

美股部分，博通盤後公布財報，AI加持下，博通財報優於市場預期，Lululemon盤後財報表現雖然算是正向，但因為關稅不確定性，對於後續第3季展望比較保守，盤後股價走弱。

美國經濟還是正向表現，但關稅並不確定，因此未來市場仍是維持量縮驚驚漲，短線因為漲多，所以先行技術面震盪，有拉回可能性，因此在操作上，短線還是選擇中小型族群，和指數關聯度較低的，進行價差交易，另外營收佳、高股息即將除權息的個股，也是盤面中比較重要的主角，可以做短打，長線部分，還是建議以AI基本面較強勁的族群，做長線投資，但指數目前有壓，不用急著進場，可以等到震盪拉回再布局。

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