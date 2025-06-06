浩鼎精簡1/4人力 ADC藥物首見技術合作

台灣浩鼎執行長王慧君（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎生技（4174）今（6）日公告，該公司聚焦於抗體藥物複合體（ADCs）產品線的首宗技術合作案，已與美國生物製藥公司TegMine Therapeutics（以下簡稱「TegMine」）簽署ADC研發服務合約（Master Services Agreement, MSA）。根據合約內容，TegMine將運用浩鼎自主開發的醣鍵結技術平台GlycOBI®，再結合浩鼎專有的雙功能酵素EndoSymeOBI®與連接子技術HYPrOBI™下，研發具臨床開發潛力的ADC候選藥物；若產品成功開發後，雙方可望進一步簽署授權合約，屆時浩鼎再依約定之授權條件收取授權金。

浩鼎指出，TegMine生物製藥公司總部位於美國舊金山，專注於開發針對癌症相關醣蛋白的創新抗體療法。

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TegMine執行長Jeff Bernstein指出，雙方的合作代表了兩項創新平台的高度整合，「浩鼎的ADC技術，與TegMine聚焦癌症特異性醣類標靶的研發方向，可謂相輔相成。透過合作，我們將有機會共同開發出具高度腫瘤特異性及良好治療效果的ADC新藥。」

浩鼎在宣布旗下產品OBI-822、OBI-833停止開發後，一方面積極前進國際舞台，發表論文；一方面，啟動組織調整與優化，精簡四分之一以上人力，期透過資源整合，以最適狀態大步前進。

台灣浩鼎執行長王慧君強調，除組織及人力調整之外，公司也將資源更聚焦於ADC產品開發及核心技術平台的合作推廣，希望提升營運效率與市場應變能力，以創造穩健的營運模式。

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