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支持小企業聘專業人士調查性騷擾 勞部新增補助每案最高1.5萬

2025/06/06 15:41

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，勞動部支持雇主外聘專業人士調查職場性騷擾，員工未達 100 人的雇主，每案最高可申請 1.5 萬元。（記者李靚慧攝）勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，勞動部支持雇主外聘專業人士調查職場性騷擾，員工未達 100 人的雇主，每案最高可申請 1.5 萬元。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕《性別平等工作法》113年上路後，原未強制規定受雇者在100人以下的事業單位，在接獲性騷擾申訴案件後，需聘請具性別意識的外部專業人士協助調查，勞動部特別編列2312萬元預算，針對100人以下企業，在114年4月1日後接獲工作場所性騷擾申訴案件，30至100人補助訪談費8成、30人以下補助9成，每案最高補助1.5萬元。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，《性別平等工作法》規定，雇主在接獲被害人申訴而知悉性騷擾情形後，應採取立即有效的糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查，但原僅強制要求受僱者在100人以上的企業，應有外部專業人士參與調查，未達100人的雇主，則未強制規定。

黃琦雅表示，勞動部為鼓勵僱用受僱者未達100人的雇主，在調查工作場所性騷擾申訴案件時，可聘請「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」的調查專業人士協助調查，勞動部通過補助雇主部分訪談費及調查報告稿費，由地方政府受理申請。

本次新增的補助範圍，以114年 4 月 1 日後接獲的工作場所性騷擾申訴案件，若聘請勞動部「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」的調查專業人士進行調查，僱用受僱者未達 30人的雇主，可補助支付費用9成、受僱者30人以上未達100人的雇主，則補助所支付費用8成，包含案件的訪談費及撰寫調查報告的稿費，每案最多可補助 1 萬 5000 元。

根據統計，114年已有413件性騷擾通報，勞動部強調，僱用受僱者未達 100 人的雇主調查性騷擾申訴案時，透過具備性別意識的外部專業人士參與，更能客觀、專業完成調查。目前勞動部「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」已有1606人，多為律師團體及民間團體推薦的專業人士。

此外，勞動部為支持工作場所性騷擾被害人接受心理諮商服務，也另外提供心理諮商費用補助，雇主或被害人可依規定向地方主管機關提出申請。

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