台電串聯全國電廠助學 大甲溪發電廠頒發和平區獎助學金

大甲溪發電廠頒發和平區獎助學金。（大甲溪電廠提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台電1990年設立獎助學金制度，36年不間斷幫助超過50萬名學子求學與追尋夢想，累計發出近20億元追夢基金。今（6）日台電再度串聯全國20座電廠，提供1.4萬人近6000萬元獎助學金。台電期盼受獎學子長大茁壯也能幫助他人，創造社會友善正向循環。

台電今日串聯從北到南、橫跨本島及離島共20座電廠，同步舉行獎助學金頒獎典禮，大甲溪發電廠今（6）日上午於天輪分廠辦公大樓頒發和平區獎助學金，為免除學生舟車勞頓，先於5月20日新盛國小頒發東勢區獎助學金；且為關懷偏遠地區學校，特於5月23日，途經台八線中橫公路、德基水庫至大梨山地區，將獎助學金頒發給梨山國民中小學及平等國小等兩所學校學生，以貼心服務行動鼓勵偏遠地區學子專心向學，表達台電公司對地方教育的重視。

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台電表示，台電肩負穩定供電職責，亦致力善盡企業社會責任，於1990年設置獎助學金制度，持續鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，36年來已幫助逾50萬名年輕學子成長逐夢，發出近20億元獎助金。

台電指出，台電獎助學金連續三年串聯20座電廠聯合頒發，今年共1.4萬人獲頒超過6000萬元。其中，大甲溪發電廠回饋在地學子近800人，合計發出280萬元。大甲溪發電廠廠長黃陵育表示，電廠本於關心地方學生之初衷，辦理獎助學金頒發，嘉惠電廠所在地的無數青年學子。

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