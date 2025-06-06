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痛擊昔日盟友不手軟？CNN爆川普恐重創馬斯克商業利益

2025/06/06 16:36

在美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克爆發公開衝突後，特斯拉股價在週四暴跌14%。（路透社）在美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克爆發公開衝突後，特斯拉股價在週四暴跌14%。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克爆發公開衝突後，特斯拉股價在週四暴跌14%。《CNN》指出，馬斯克旗下公司都面臨風險，川普也可能對馬斯克的許多商業利益造成巨大損害。

《CNN》表示，SpaceX的收入很大一部分依賴政府合約，特斯拉、SpaceX以及馬斯克其他公司，諸如社群媒體平台X、人工智慧公司xAI和腦機介面公司Neuralink，也面臨美國政府的監管。

馬斯克本人還面臨美國證券交易委員會（SEC）等機構的調查，該委員會正在調查他在發起收購X（當時名為Twitter）之前，購買其原始股份是否違反規定。

川普似乎還威脅馬斯克，他週四在社群媒體上稱「在我們的預算中，節省數十億美元最簡單的方法就是終止馬斯克的政府補貼和合約。我一直很驚訝拜登沒有這麼做！」

對此，馬斯克在X上回覆：「情況只會越來越好」，並配上兩個笑臉表情符號。

美媒認為，馬斯克旗下公司恐面臨美國政府的監管。（美聯社）美媒認為，馬斯克旗下公司恐面臨美國政府的監管。（美聯社）

報導指出，雖然特斯拉獲得的政府合約相對較少，但有許多聯邦政策直接影響其財務狀況，其中包括一項針對電動車購買者的7500美元（約22.4萬台幣）稅收抵免，允許特斯拉和其他汽車製造商提高價格。光是去年，這項政策就可能為特斯拉帶來了數十億美元的收入。

此外，特斯拉報告稱，六年來該公司向其他汽車製造商提供了超過80億美元（約2394.5億台幣）的「監管信用額度」（指碳積分），以幫助它們遵守聯邦和州的排放標準。川普贊成取消這些標準，並剝奪各州制定自身排放規則的權力，這將摧毀「監管信用額度」的銷售市場。

摩根大通週四給客戶的報告估計，失去電動車稅收抵免可能使特斯拉每年損失12億美元（約359.1億台幣），而「監管信用額度」的銷售損失可能達20億美元（約598.6億台幣）。

雖然特斯拉獲得的政府合約相對較少，但有許多聯邦政策直接影響其財務狀況。（路透社）雖然特斯拉獲得的政府合約相對較少，但有許多聯邦政策直接影響其財務狀況。（路透社）

身為特斯拉未來成長希望的無人駕駛計程車服務，也可能受到阻礙。特斯拉目前的「全自動駕駛」（FSD）服務需要駕駛員在場才能控制車輛，該服務將於本月晚些時候在德克薩斯州奧斯汀首次亮相。馬斯克承認這雄心勃勃的成長計劃，可能會受到法規的限制。

另外，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）也宣布對涉及現有使用FSD技術的特斯拉汽車的事故展開調查。

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