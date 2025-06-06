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運價連5漲 美東航線漲幅11.14％

2025/06/06 15:26

運價連5漲。（長榮提供）運價連5漲。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）大漲167.64點，指數來到2240.35點，漲幅達8.08%，連5漲，其中，四大主要航線運價全數走揚，以遠東到美東漲幅最高，達11.14%。

市場人士指出，下週遠東到美西航線現貨價報價每大櫃（40呎櫃） 5400美元，美東7000美元，而歐洲艙位緊俏下，每大櫃2400-2500美元，且不排除15號之後歐洲再漲500美元。

不過，貨櫃三雄今日開高震盪走低，其中，長榮終場以下跌2元的236元作收，跌幅0.84%，陽明下跌0.8元，以73.5元作收，跌幅1.08%，萬海則以下跌2.5元的101.5元作收，跌幅2.4%。

SCFI最新指數中，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1667美元，上漲80美元，漲幅5.04%；地中海線每TEU 3302美元，上漲241美元，漲幅7.87%；美西每FEU（40呎櫃）5606美元，上漲434美元，漲幅8.39%；美東每FEU 6939美元，上漲696美元，漲幅11.14%。

近洋線方面，遠東到新加坡每TEU 運價446美元，上漲5美元，漲幅1.13%。

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