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英業達5月營收創同期新高 攜手客戶出貨中東訂單

2025/06/06 15:20

英業達將密切攜手客戶向中東提供AI伺服器，後續維護作業則由系統商負責。（記者方韋傑攝）英業達將密切攜手客戶向中東提供AI伺服器，後續維護作業則由系統商負責。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）5月營收612.03億元，受到新台幣匯率升值影響8%業績表現，單月營業額月減1.4%，仍比去年同期成長17.3%，創下歷年同期新高表現，今年前5個月營收累計為2803.37億元、年增19.94%，同寫歷史新猷；管理層表示，目前旗下已取得中東伺服器訂單，主要透過既有客戶與系統廠出貨。

英業達5月筆電出貨180萬台，月對月、年對年成長幅度皆為5.88%。預期第2季筆電出貨季增中個位數百分比，伺服器出貨季增雙位數百分比，穿戴裝置出貨季增雙位數百分比；預估全年筆電出貨年增低個位數百分比，伺服器出貨年增高個位數百分比（AI伺服器出貨年增雙位數百分比），穿戴裝置持平。

對於2025上下半年總營業額分佈，英業達將展望從55：45更新為50：50，儘管客戶積極在上半年拉貨，但下半年仍然存在訂單動能。不過，倘若新台幣繼續發生升值情況，將對營收、獲利產生不良影響，未來將持續予以關注；關於中東訂單，英業達將密切攜手客戶向當地提供AI伺服器，後續維護作業則由系統商負責。

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