AI代理釀新風險 資安廠示警「機器身份」成駭客跳板

CyberArk北亞區技術部總監莊龍源示警，「機器身份」的數量正爆炸性增長，對企業資安造成嚴重挑戰。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕在企業加速佈局代理式人工智慧（Agentic AI）和雲端技術的時代，資安威脅也正快速進化。在美國上市的資安公司CyberArk專注於「身份安全」解決方案，CyberArk北亞區技術部總監莊龍源近日來台時，接受本報採訪，他示警「機器身份」的數量正爆炸性增長，對企業資安造成嚴重挑戰。

什麼是「機器身份」？莊龍源解釋，相對於人類身份，「機器身份」指的是非傳統的人員身份，它可以是硬體、軟體或應用程式的身份。從技術面來看，機器身份可以有多種形式，例如登入系統所使用的使用者名稱和密碼，或是機器憑證，包含在公司網路中連線Wi-Fi或執行網路存取控制（NAC），也可以是API的Token，用於應用程式或服務之間進行信任驗證以執行交易或存取。

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CyberArk去年對全球超過2000個客戶調查發現，高達9成以上的企業曾遭遇身份相關的攻擊事件，其中台灣企業受攻擊比例更達97%。莊龍源指出，企業在身份安全上面臨的3大風險分別為：新身份（如AI代理、雲端管理員）、新環境（多雲、SaaS、PaaS），以及新攻擊手法（AI加速攻擊等）。

CyberArk調查發現，前幾年，一個IT管理員平均需管理約45個機器身份，然而今年的調查顯示，這個比例已大幅提升至82比1，為資安人員帶來管理上的挑戰，這種高速成長主因為：雲端接受度提高、自動化流程大量使用、AI代理的誕生。

莊龍源表示，機器身份雖然被設計用作提高效率，但也帶來潛在風險，許多機器身份擁有敏感或特權存取權限，一旦被駭客入侵系統並取得，就可作為跳板存取內部基礎設施，且現有的防火牆通常僅確認身份正確性，往往難防禦這類攻擊。此外，AI工具的普及，一方面提升了企業員工的效率，另一方面卻降低了駭客開發攻擊工具的門檻，並加速攻擊速度。

他建議，企業將人類與機器身份區分開來管理，並將應用場景切分得越細，越能有效分析身份的使用量和風險，提升可視性（visibility）和管理能力。

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