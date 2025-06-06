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彩虹旗變星條旗 目標百貨主打親美商品遭部分顧客痛批

2025/06/06 15:32

目標百貨高層承認，今年驕傲月活動與過去相比將會縮減。（路透社）目標百貨高層承認，今年驕傲月活動與過去相比將會縮減。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕隨著身為驕傲月的六月到來，目標百貨（Target）再次成為焦點，原因是該公司針對驕傲月策略發生轉變。目標高層承認，今年驕傲月活動與過去相比將會縮減，消費者對此反應褒貶不一。消費者也發現，目標優先銷售的不是LGBTQ商品，而是親美商品。

根據《Fox News》報導，一位目標顧客在影片中諷刺說，「祝我目標百貨驕傲月快樂，以前那裡有驕傲專區，現在全是美國了，耶！」、「目標百貨把反美精神（指的是反DEI政策）的宣傳推向了另一個高度」。

另一位顧客在影片中表示，「目標百貨沒有驕傲月專區，連一件驕傲月T恤都沒有。這太丟人了，應該改進。」

保守派「轉折點美國」（Turning Point USA）網紅麥克邁克爾（Morgonn McMichael），在影片中展示，目標百貨的美國「家庭」主題產品被擺放於顯眼位置，而LGBTQ+主題產品則低調得多。

目標百貨不再優先銷售LGBTQ商品。（歐新社）目標百貨不再優先銷售LGBTQ商品。（歐新社）

一位目標百貨高級官員證實，公司在今年驕傲月期間將比過去更少展示LGBTQ主題商品。由於未獲授權公開談論此事，該官員不願透露姓名。

事實上目標百貨過去撤銷過部分多元化、公平和包容性（DEI）政策。美國總統川普1月簽署旨在廢除公共和私營部門DEI計劃的行政命令後不久，目標百貨就宣布將加入沃爾瑪等其他大型零售商的行列，採取措施撤銷部分DEI政策。

值得注意的是，一家以色列科技公司分析社交媒體上數千篇文章後指出，目標百貨面臨的一部分憤怒是人為製造的。根據《今日美國》報導，科技公司Cyabra評估顯示，從1月1日到 4月21日，在購物者抱怨目標百貨撤回DEI服務期間，有27%社交媒體帳號是假的。

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