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2025鴻海科技獎今揭曉 21位碩博生各獲25萬元獎金

2025/06/06 14:49

2025鴻海科技獎今日揭曉，共有21位優秀碩博生獲獎，可各得25萬元獎勵金。（取自鴻海教育基金會臉書）2025鴻海科技獎今日揭曉，共有21位優秀碩博生獲獎，可各得25萬元獎勵金。（取自鴻海教育基金會臉書）

〔記者林曉雲／台北報導〕鴻海教育基金會主辦「2025鴻海科技獎」今（6）日揭曉，21位碩博士生脫穎而出，每位得主可獲得25萬元研究獎勵金，還有機會進入鴻海實習，例如國立台灣大學學生呂育誠探討「二維材料場效電晶體在靜態隨機存取記憶體中的應用潛力」研究論文，獲評審高度肯定。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，21位優秀的碩博士生得主，來自台灣大學、陽明交通大學、清華大學、成功大學、中央大學、逢甲大學，以及美國約翰霍普金斯大學等頂尖學府，顯現這個獎項競爭激烈，也展現新世代科研人才的厚實實力與未來潛力。

今年逾百篇優秀論文提出申請，評審團由鴻海研究院及相關領域高階主管與外部學者專家組成，從學術深度、技術能力、到創新性與未來應用價值等面向進行綜合評比。

例如在數位健康領域，約翰霍普金斯大學學生李承益，結合醫學背景與AI技術，運用多模態大型語言模型，開發三維腦部影像報告自動生成系統，並設計臨床導向評估指標，有效提升報告內容的準確性與臨床可用性，展現跨領域整合與創新能力，具高度臨床應用潛力。

汪用和表示，鴻海科技獎得主可以與鴻海集團內之業師及學者專家進行交流對談，並有機會進入鴻海實習，期盼透過鴻海科技獎，給予在研究路上孜孜不倦的科研新星肯定，鼓勵他們繼續勇於探索、深耕創新，讓科技研究成為推動人類社會持續進步的動力。

得主們感謝基金會提供高額獎勵金，可支撐其追求研究夢想，與研究院等業師交流拓展視野，更獲益良多，甚至也有得主因參與實習，擴增自己的研究能量，在實習期間再產出新的研究論文與成果。

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