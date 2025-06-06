北京謀劃供應鏈主導地位 USCC：供應鏈受制中國危及國安

美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）6月5日就中國在關鍵供應鏈上的主導地位及其對美國國家安全的影響舉行聽證會，多名委員在會中對供應鏈受制於中共表示擔憂。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國限制多種稀土及稀土磁鐵出口的禁令，對全球供應鏈造成巨大衝擊之際，美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）6月5日就中國在關鍵供應鏈上的主導地位及其對美國國家安全的影響舉行聽證會，多名委員在會中對供應鏈受制於中國表示擔憂。

《美國之音》報導 ，在USCC舉行的名為「精心設計的主導地位：中國衝擊2.0及供應鏈瓶頸侵蝕美國安全」的聽證會上，聽證會共同主席、USCC委員米勒（Leland Miller）指出，當今美國面臨的一個現實是，其經濟的健康和國防工業基礎的韌性，依賴於經由中國的關鍵供應鏈，而這些供應鏈又受到中共的掣肘，關稅或許是解決方案的一部分，但仍需美國政府上下一心，努力開發供應鏈瓶頸的替代方案。

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米勒在聽證會的開幕演說中指出，中國是美國眾多產業的主要，甚至是唯一的原料供應國，這在製藥和電子產業尤為明顯，在先進生物製藥領域，中國生物製藥公司正在重塑供應鏈，其方式不是透過生產，而是透過授權和承包中國受政府大力補貼的產業內研發的藥物。

米勒說，在基礎晶片領域，中國製半導體正以嵌入式電子產品元件的形式湧入美國市場，而不僅是與美國公司進行晶片競爭的形式，隨著受中國政府補貼的晶片製造商取代外國公司，成為中國龐大電子產業的供應商，美國晶片公司乃至整個經濟都將感受到此一市場崩潰的後果。

製藥、基礎晶片、印刷電路板和生物技術，是這次USCC聽證會關切的重點領域。米勒表示，中國在這些供應鏈上的主導地位是精心設計的，「中國正在推行一項深思熟慮的策略，以加深全球對其生產的依賴」，而控制這些供應鏈，則賦予了中國領導人習近平對美國經濟的巨大影響力。

米勒說，獲主導地位的中國也不會吝於利用這種影響力，如中國近期對美國鎵、鍺、銻、石墨、某些稀土元素和其他關鍵礦產的出口限制，顯示北京有意利用其影響力。稀土問題也是美國總統川普和習近平6月5日通話的重要話題之一。

聽證會的另一共同主席什馬沃尼安（Livia Shmavonian）則提及中國衝擊2.0對美國和其他國家的影響。「中國衝擊2.0」指的是繼21世紀初的「中國衝擊」之後，中國出口驅動型成長可能為世界帶來的第二波經濟衝擊。「中國衝擊2.0」的特點是，在中國國內經濟面臨挑戰的情況下，中國製造業產能和出口大幅成長，尤其是在電動車和再生能源設備等高科技領域。

什馬沃尼安說，第一次中國衝擊對美國及其盟友和夥伴帶來巨大的影響，製造業和產能被傾銷和補貼商品掏空，即使是倖存下來的企業，也因全球補貼商品氾濫而失去出口市場，實力受到削弱；而在第二次中國衝擊中，中國正專注於新興技術和產業，這給美國先進製造業持續帶來壓力。

什馬沃尼安指出，美國已開始因應中國產能過剩帶來的供應鏈風險，但重大挑戰仍然存在，中國企業在全球營運，全球對中國產品的依賴，模糊了「中國產品」的定義。從中國市場轉向多元化佈局，幾乎總是涉及中國本土企業和中國製造的零件，這削弱了利用地理多元化作為供應鏈安全保障的能力。

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