奇鋐再擴越南產能 考慮設美國打樣線

奇鋐今日舉辦股東會。圖為董事長沈慶行。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠奇鋐（3017）今日舉辦股東會，董事長沈慶行指出，因市場需求旺盛，目前產能已不足以支應客戶所需，目前越南三座新廠已經啟動、並購買20萬平方米土地擴增產能，但擴增後的總產能也僅剛好打平市場需求，會再加快產能擴張進度，以維持市佔率，看業績、產能將同步提升。

AI伺服器帶動散熱需求大幅提升，奇鋐主供3D VC，儘管GB200伺服器出貨遞延，不過受惠通用型伺服器、H200與B200伺服器出貨量增溫，奇鋐第一季稅後淨利32億元，季增38%、年增106%，每股稅後盈餘（EPS）8.28元；前5月累計營收則為423億元、年增達64%，創同期新高。

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沈慶行指出，奇鋐可提供機箱機箱、散熱器、風扇三合一設計的解決方案，AI市場變化快速，也可配合輝達（NVIDIA）等大客戶的產品換代需求，因此在GB200、GB300伺服器領域保持市場領先，加上越南產能擴充，看設計領先、產能彈性佈局、備貨能力強構築出市場競爭優勢，讓奇鋐保持領先。

散熱領域快速朝水冷散熱典範轉移，沈慶行認為，今（2025）年是水冷散熱元年，含GB300、ASIC伺服器都會導入水冷，明後年維持增長，估3年後數量成長有望上看30%至40%，不過總金額成長幅度會稍緩一點，奇鋐將隨市場需求調整拓展腳步。

沈慶行也強調，因AI伺服器非消費性產品，客戶重視品質與可靠性，因此不需要削價競爭，奇鋐能維持一定毛利率，並提供大客戶客製化解決方案，不會為了擴張市占率而犧牲獲利。

針對產能規劃與美國關稅影響，沈慶行表示，東南亞現為台商主要生產選擇，越南雖然現行關稅較高，但未來有望將低到10%至20%之間，奇鋐三座新廠已動工、並購置20萬平方米土地準備擴產，關稅明朗後隨時擴大產能。

沈慶行表示，現階段僅考慮擴大美國現有辦公室、增加研發資源投入等，並規劃在德州或墨西哥設立打樣線，以滿足客戶的美國製造需求，但因美國量產成本過高、客戶也未強制要求，因此暫時不考慮建立大規模生產量能。

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