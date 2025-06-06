媒體大亨雷石東接受癌症治療中 此前一直做這件事！

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國媒體大亨雷石東（Shari Redstone）的發言人透露，她被診斷出患有甲狀腺癌。在此之前雷石東一直試圖向傳媒公司天空之舞（Skydance Media）出售派拉蒙影業（Paramount）。

根據《CNN》報導，雷石東的發言人表示，她今年春初被診斷出有甲狀腺癌。雖然這段時間充滿挑戰，但她在治療期間仍保持著所有的專業和慈善活動，目前治療仍在進行中。

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現年71歲的雷石東控制著派拉蒙全球，這家媒體公司旗下擁有哥倫比亞廣播公司（CBS）、音樂電視網（MTV）和喜劇中心（Comedy Central）等有線電視頻道以及派拉蒙影業（Paramount Pictures）電影製片廠。

自2023年以來，雷石東一直在洽談出售其在派拉蒙全球的股份，且正在與埃里森（David Ellison）創立的天空之舞洽談交易。但這筆交易需要政府批准，且遇到了一些政治障礙，主要是美國總統川普去年秋天就《60分鐘》節目片段對哥倫比亞廣播公司提起訴訟。

美國媒體大亨雷石東東一直試圖向傳媒公司天空之舞創立人埃里森出售派拉蒙影業。圖為埃里森。（法新社）

雷石東一直鼓勵派拉蒙與川普達成和解，此舉可能看起來像是為了換取政府批准而支付的報酬。雖從官方角度來看，審查程序和川普訴訟是獨立的兩件事，但非官方消息顯示，哥倫比亞廣播公司內外人士都認為兩者之間存在關聯，雷石東認為和解符合公司的最佳利益。

如果雷石東與天空之舞的交易生效，她和家人將獲得超過20億美元（約598.3億台幣）的收入。

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