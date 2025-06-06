晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盧秀燕嗆放小動物致停電 台電反擊：別再歸咎我們自製停電

2025/06/06 14:00

台電指出，外物碰觸所導致的事故性停電，部分是鳥類、松鼠等動物誤觸所造成，部份是樹木或是其他外物。（台電提供）台電指出，外物碰觸所導致的事故性停電，部分是鳥類、松鼠等動物誤觸所造成，部份是樹木或是其他外物。（台電提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍白立委提出「2028年無煤中火」決議案3日在立院通過，台中市盧秀燕4日在議會開嗆「用肺發電」，還指是否又放出小動物致停電，風吹竹子打到電廠也停電。對此，台電回應，「這是完全抹煞台電同仁冒著危險去搶修電力作業」，停電事故確實有動物碰觸、樹木傾倒或碰觸，不要再將「可能造成停電原因」歸咎於台電自行製造，無論風災或是難以避免的事故停電，台電都是隨時待命、努力搶修復電。

台電表示，全國有近40萬公里的配電線路、600多萬具各類配電設備，停電事故除設備老化，也包括天候、外力損壞或設備故障等原因造成，無論是架空的配電線路，抑或是地下化的線路，皆可能因各項外界因素造成停電，與缺電無關。

台電指出，外物碰觸所導致的事故性停電，部分是鳥類、松鼠等動物誤觸所造成，部份是樹木或是其他外物，包括招牌掉落、空中不明飄落物體等碰觸，造成線路故障導致停電。

台電台中區處統計，2021年迄今1至5月無預警總停電件數共594件，透過穩定供電工作，從2021年停電事故159件，逐年下降至今（2025）年102件，降幅達36%，台中區處提升供電品質，特別針對防範鳥獸、樹竹碰觸及白蟻咬食地下電纜等。

台中區處補充，今年1至5月更加大辦理配電線路裸露部位加裝被覆罩計1萬2098處、樹竹修剪31萬餘平方公尺、防蟻電纜1萬4337公尺、各類型開關汰舊換新1435具等作為，且辦理預防性檢測工作，如紅外線檢測2萬6623處及低頻電纜檢測2萬2806公尺、加裝故障指示器7470處，就是要降低事故頻率。

台電指出，由於線路在戶外，小動物、植物等外物碰觸導致停電並非特例，台電每天有超過 2400名同仁24小時輪值備勤，保持高度的警覺和專業，持續不斷的加速汰換老舊線路設備、加強巡檢及饋線全面自動化，來增強電網韌性，並減少停電影響範圍及縮短復電所需時間，以應對各種突發事故的挑戰，盡量降低、減少停電時間，迅速恢復供電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財