盧秀燕嗆放小動物致停電 台電反擊：別再歸咎我們自製停電

台電指出，外物碰觸所導致的事故性停電，部分是鳥類、松鼠等動物誤觸所造成，部份是樹木或是其他外物。（台電提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍白立委提出「2028年無煤中火」決議案3日在立院通過，台中市盧秀燕4日在議會開嗆「用肺發電」，還指是否又放出小動物致停電，風吹竹子打到電廠也停電。對此，台電回應，「這是完全抹煞台電同仁冒著危險去搶修電力作業」，停電事故確實有動物碰觸、樹木傾倒或碰觸，不要再將「可能造成停電原因」歸咎於台電自行製造，無論風災或是難以避免的事故停電，台電都是隨時待命、努力搶修復電。

台電表示，全國有近40萬公里的配電線路、600多萬具各類配電設備，停電事故除設備老化，也包括天候、外力損壞或設備故障等原因造成，無論是架空的配電線路，抑或是地下化的線路，皆可能因各項外界因素造成停電，與缺電無關。

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台電指出，外物碰觸所導致的事故性停電，部分是鳥類、松鼠等動物誤觸所造成，部份是樹木或是其他外物，包括招牌掉落、空中不明飄落物體等碰觸，造成線路故障導致停電。

台電台中區處統計，2021年迄今1至5月無預警總停電件數共594件，透過穩定供電工作，從2021年停電事故159件，逐年下降至今（2025）年102件，降幅達36%，台中區處提升供電品質，特別針對防範鳥獸、樹竹碰觸及白蟻咬食地下電纜等。

台中區處補充，今年1至5月更加大辦理配電線路裸露部位加裝被覆罩計1萬2098處、樹竹修剪31萬餘平方公尺、防蟻電纜1萬4337公尺、各類型開關汰舊換新1435具等作為，且辦理預防性檢測工作，如紅外線檢測2萬6623處及低頻電纜檢測2萬2806公尺、加裝故障指示器7470處，就是要降低事故頻率。

台電指出，由於線路在戶外，小動物、植物等外物碰觸導致停電並非特例，台電每天有超過 2400名同仁24小時輪值備勤，保持高度的警覺和專業，持續不斷的加速汰換老舊線路設備、加強巡檢及饋線全面自動化，來增強電網韌性，並減少停電影響範圍及縮短復電所需時間，以應對各種突發事故的挑戰，盡量降低、減少停電時間，迅速恢復供電。

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