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美法官出招了！緊急擋下川普哈佛國際學生入境禁令

2025/06/06 13:04

美國聯邦法官巴洛茲（Allison Burroughs）週四晚間頒布臨時限制令，阻止川普政府執行對哈佛大學外籍新生的入境禁令。（美聯社）美國聯邦法官巴洛茲（Allison Burroughs）週四晚間頒布臨時限制令，阻止川普政府執行對哈佛大學外籍新生的入境禁令。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（4日）以保護國家安全為由，宣布暫停尋求在哈佛大學就讀或參與交換計畫的外籍新生入境6個月，並考慮撤銷該校現有外國學生的簽證，引發哈佛大學不滿，在週四（5日）提起訴訟，而美國聯邦法官巴洛茲（Allison Burroughs）隨後於週四晚間，頒布了臨時限制令，阻止川普政府執行對哈佛大學外籍新生的入境禁令。

巴洛茲認為，若川普對哈佛大學的禁令生效，哈佛將面臨「立即且無法挽回的傷害」。巴洛茲所頒布的臨時限制令，是在哈佛大學於週四提起訴訟後發出的。訴訟指控川普發動了一場「政府報復行動」，意圖打壓言論自由。

川普則認為，該禁令是出於國家安全的考量，並指責哈佛未能有效制止校園內的反猶主義行為。

就在巴洛茲發布命令的數小時之前，哈佛修改針對美國政府的現有訴狀。哈佛在修正案中主張，川普的舉動是「政府出於報復哈佛行使第一修正案保障的言論自由權利，所展開的有組織且持續升級的報復行動」之一。

哈佛大學代理校長賈伯（Alan Garber）也發表聲明表示，哈佛正在為國際學生制定備案，以應對他們無法返回校園的情況。

在2024-2025學年度，哈佛大學共招收了近7000名國際學生，占全校總人數的27%。

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