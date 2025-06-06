台新投信：日本半導體股受資金青睞 建議逢回找買點

根據投信統計顯示，日本半導體指數由今年 4/7低點反彈以來，上漲逾3成。圖為日本新幹線（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕隨著美中關稅貿易戰停火，市場氣氛緩和，統計顯示，日本半導體指數由今年 4/7低點反彈以來，上漲逾3成；其中，根據Bloomberg 資料，日本半導體指數成立以來，六月份布局正報酬機率高達7成，日本半導體ETF現在正是逢低布局時機。

台新投信表示，川普政府尚未公布具體半導體進口關稅措施，不過隨著美中關稅貿易戰停火，市場氣氛緩和，日本半導體指數由今年 4/7低點反彈以來上漲逾3成，可見日本半導體股深受資金青睞，未來須持續關注政治消息面影響，逢回找買點。

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從產業基本面來看，據SEMI預測，半導體市場有望在2050年達到5兆美元，半導體AI相關應用仍為中長線顯學，日本半導體企業不乏居全球領先地位，將是日股領頭羊。

台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊表示，隨著美中科技戰延燒，各國加速強化本土半導體供應鏈，日本政府已推動數兆日圓的補助計畫，積極吸引外資企業投資設廠，並強化自身技術研發能力。

此外，台積電、日本經濟產業省及日系大廠共同合作的熊本晶圓廠正式投產，標誌著台日半導體產業鏈的深化合作，這將帶動日本相關設備、材料及零組件供應商的長期成長機會，日本半導體企業的市場地位與成長潛力將進一步提升，看好日本半導體ETF長線漲升行情。

根據Bloomberg 資料統計，日本半導體指數自2017 年8月底成立以來至2025 年 4 月底止，共計77個月份，有四個月份正報酬機率大於 7 成，分別為為1月、5月、6月與11月，其中，又以 11 月逢年底明年展望行情，正報酬機率最高。

台新日本半導體基金追蹤NYSE FactSet日本半導體指數，篩選營收來源至少25%以上來自於半導體相關產業公司，總營收50%以上來自半導體相關產業公司為優選企業依自由流通量調整市值由大小排序，精選50檔成分股，前五大成分股包含東京威力科創、瑞薩電子、愛德萬測試、Disco、Screeen。

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