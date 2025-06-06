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美元走勢震盪 新台幣量縮價微升暫收29.903元

2025/06/06 12:14

美元走勢震盪，新台幣匯價量微升，暫收29.903元（記者陳梅英攝）美元走勢震盪，新台幣匯價量微升，暫收29.903元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電熄火、台股升勢暫緩，新台幣兌美元匯率則在美元走勢震盪下，早盤在平盤附近上上下下，中午暫時收在29.903元、升值1.9分，台北外匯經紀公司成交量5.71億美元。

美國連續兩日公布的就業數據不如預期，「小非農」與失業救濟金申請人數雙雙表現疲弱，顯示美國勞動市場動能減弱，加上聯準會最新褐皮書亦示警經濟成長放緩，市場對下半年降息的預期進一步升溫，使得美債殖利率與美元指數同步走跌。

不過，美中領導人電話會議釋出正面訊號，市場對「川習通話」抱持期待，加上歐洲央行再度降息，歐元走貶，在美元指數中占比重高的歐元疲弱，反而對美元形成支撐，使美元指數早盤出現上下震盪走勢，亞幣升貶互見，仍是各自表現。

新台幣匯價今早以29.9元、小升2.2分開出，上午盤再度測試29.8元價位，不過最高僅升抵29.897元，又被打回29.9元價位，午後觀察外資動向。

匯銀主管表示，市場除了持續關注美國與各國貿易談判進展外，也靜待今晚美國將公佈的失業率、非農就業數據，此為聯準會利率決策重要參考指標。

目前市場普遍預期，聯準會6月將按兵不動，但是否調降全年經濟成長率預測，以及利率點陣圖會否釋出寬鬆訊號，將成為金融市場重要焦點。

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