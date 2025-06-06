川普對中國日益敵視 CNN：他在玩火！

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普在經濟領域取得成果，例如通貨膨脹持續下降、就業機會依然充足等，但川普對中國日益激烈的言論與敵意令人擔憂。川普政府的經濟「疊疊樂」塔，是在一系列經濟警告和未經證實的理論之上所建立。對此《CNN》稱，川普對中國抱持敵意是「玩火」，若美國與中國再度出現的貿易緊張局勢，有可能將這座「疊疊樂」塔推倒。

《CNN》表示，根據美國消費者物價指數（CPI），4月CPI年增率僅2.3%，而根據個人消費支出物價指數（PCE），當月通膨率降至2.1%。

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PCE報告尤其值得關注，聯準會在考慮是否調整利率時會參考該報告。聯準會的目標是2%的通膨率，在經歷了長達數年的歷史性物價上漲之後，美國終於接近了這個長期目標。

美國經濟數據如同聯準會主席鮑威爾所述看起來強勁。就業數據雖然減弱，但近幾個月已趨於穩定。失業率徘徊在略高於4%水平，僱主每月新增就業人數穩健。4月美國新增就業人數意外增加，可能顯示勞動市場依然強力。

聯準會主席鮑威爾指出，美國經濟數據看起來強勁。（彭博社）

貿易緊張局勢的正面影響，至少可能暫時利好美國經濟。作為衡量美國經濟最廣義的指標，國內生產毛額（GDP）在第一季出現逆轉，原因是企業為因應關稅而囤積商品。美國本季度來自外國（尤其是中國）的進口大幅下降。4月美國貿易逆差以1992年以來的最高月度成長率縮減，這應該會為美國經濟帶來巨大提振，儘管只是暫時的。

亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow工具目前預測，本季美國經濟經調整後的年化成長率將達到4.6%，這龐大數字將遠遠彌補第一季-0.2%的成長速度。

但川普對中國的敵視，有可能會摧毀政府取得的成果。最近幾週川普及其政府對中國的敵意日益加深，指責中國違背了5月中旬的承諾。中國也同樣表示，美國未能履行協議下的義務。

最近幾週川普及其政府對中國的敵意日益加深，指責中國違背了5月中旬的承諾。（美聯社）

川普與中國領導人習近平週四通話之前尤其令人緊張。若針對貿易協議細節和稀土出口等議題的通話未能緩和局勢，緊張局勢可能進一步升級，關稅可能再次上調，經濟衰退的預測也有可能再次出現。但川普在通話結束後透露，進行一次非常愉快的交談，還說雙方已順利解決所有複雜問題。

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