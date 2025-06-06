晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普對中國日益敵視 CNN：他在玩火！

2025/06/06 13:52

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普在經濟領域取得成果，例如通貨膨脹持續下降、就業機會依然充足等，但川普對中國日益激烈的言論與敵意令人擔憂。川普政府的經濟「疊疊樂」塔，是在一系列經濟警告和未經證實的理論之上所建立。對此《CNN》稱，川普對中國抱持敵意是「玩火」，若美國與中國再度出現的貿易緊張局勢，有可能將這座「疊疊樂」塔推倒。

《CNN》表示，根據美國消費者物價指數（CPI），4月CPI年增率僅2.3%，而根據個人消費支出物價指數（PCE），當月通膨率降至2.1%。

PCE報告尤其值得關注，聯準會在考慮是否調整利率時會參考該報告。聯準會的目標是2%的通膨率，在經歷了長達數年的歷史性物價上漲之後，美國終於接近了這個長期目標。

美國經濟數據如同聯準會主席鮑威爾所述看起來強勁。就業數據雖然減弱，但近幾個月已趨於穩定。失業率徘徊在略高於4%水平，僱主每月新增就業人數穩健。4月美國新增就業人數意外增加，可能顯示勞動市場依然強力。

聯準會主席鮑威爾指出，美國經濟數據看起來強勁。（彭博社）聯準會主席鮑威爾指出，美國經濟數據看起來強勁。（彭博社）

貿易緊張局勢的正面影響，至少可能暫時利好美國經濟。作為衡量美國經濟最廣義的指標，國內生產毛額（GDP）在第一季出現逆轉，原因是企業為因應關稅而囤積商品。美國本季度來自外國（尤其是中國）的進口大幅下降。4月美國貿易逆差以1992年以來的最高月度成長率縮減，這應該會為美國經濟帶來巨大提振，儘管只是暫時的。

亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow工具目前預測，本季美國經濟經調整後的年化成長率將達到4.6%，這龐大數字將遠遠彌補第一季-0.2%的成長速度。

但川普對中國的敵視，有可能會摧毀政府取得的成果。最近幾週川普及其政府對中國的敵意日益加深，指責中國違背了5月中旬的承諾。中國也同樣表示，美國未能履行協議下的義務。

最近幾週川普及其政府對中國的敵意日益加深，指責中國違背了5月中旬的承諾。（美聯社）最近幾週川普及其政府對中國的敵意日益加深，指責中國違背了5月中旬的承諾。（美聯社）

川普與中國領導人習近平週四通話之前尤其令人緊張。若針對貿易協議細節和稀土出口等議題的通話未能緩和局勢，緊張局勢可能進一步升級，關稅可能再次上調，經濟衰退的預測也有可能再次出現。但川普在通話結束後透露，進行一次非常愉快的交談，還說雙方已順利解決所有複雜問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財