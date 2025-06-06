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和川普撕破臉！ 謝金河：馬斯克災難開始了

2025/06/06 15:11

富豪馬斯克（左）美國總統川普（右）。（路透）富豪馬斯克（左）美國總統川普（右）。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）衝突越演越烈。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，兩個人翻臉是必然，這是遲早一定會發生的事。馬斯克和川普翻臉，也帶出電動車產業今年可能會有大變化！

謝金河在臉書PO文表示，馬斯克沒有修好帝王學，電動車面臨關鍵時刻。今天全世界的焦點都在川普和馬斯克身上，雙方公開撕破臉，而且狠話盡出。馬斯克甚至抖出川普在淫蟲Epstein的名單上，好像要玉石俱焚的樣子。過去馬斯克以3億美元投資川普，成為貼身重臣，他的小兒子還可以在白宮橢圓形跑來跑去，他把權力極大化。這在唯我獨尊的川普身邊是不可能持久的。謝說，「我認為兩個人翻臉是必然，這是遲早一定會發生的事」。

謝金河指出，現在如果雙方好聚好散，也許馬斯克還可以全身而退，如果馬斯克管不住自己嘴巴，不該說的話一直說，恐怕會危及馬斯克的事業，這是現代帝王學必修的學分，否則，命運恐怕難卜，因為再下去就是賭命，馬斯克和川普翻臉，也帶出電動車產業今年可能會有大變化。

謝金河續指，一個是比亞迪大內捲觸怒同業，第一個是吉利的李書福，他背後有習近平家族，他公開駡王傳福是捲王，如果沒有強有力後盾，要這麼說是很不容易的，另一個是長城汽車的魏建軍，他公開說比亞迪是恆大第二，這是很不尋常的挑釁。整體來看，電動車產業如果沒有政府補貼是不可能賺錢的，現在比亞廸捲得更厲害，整個行業會愈來愈困難，這是不爭的事實。

謝金河直言，從歴史角度看，中共建國以來，不論是大煉鋼，大躍進，到今天的電動車都有當年「超英趕美」的偉大企圖心，但最後都無以為繼，這幾年，中國的電動車恐怕要攤牌，能存活的恐怕沒有幾家，馬斯克除了電動車，他的星鏈太空計劃、xAi到Robotaixi都要有政府政策恊助，現在和川普對著幹，甚至揚言帶頭罷免川普，這恐怕是災難的開始！

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