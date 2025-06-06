晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》昇達科：川馬翻臉 股價重挫

2025/06/06 12:17

昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和美國總統川普（Donald Trump）翻臉，川普揚言將停止美國政府與馬斯克旗下航太公司SpaceX合作關係，導致台廠低軌衛星概念股昇達科（3491）今日股價開低震盪走低，盤中一度重挫到316.5元，跌幅8.5%，截至11:45分，昇達科股價下跌19.5元，來到326.5元，跌幅5.64%，成交量逾4200張。

川馬公開撕破臉，川普揚言將撤銷馬斯克旗下公司的政府合約，特斯拉股價收盤大跌14%。

昇達科尚未公布5月營收，不過4月營收1.9億元，月減21.38％、年減14.74％，呈現雙減，主要是昇達科一個客戶在發射衛星後，還需進行衛星測試，因此有一兩個月出貨空窗期，影響昇達科4月營收表現。

昇達科日前在法說會時表示，受惠低軌衛星市場需求增長，美系客戶由內部自製轉向外包，推升訂單需求，2024年出貨年增率達286%，2025年也會隨客戶衛星發射數量增加而持續成長；另一美系客戶也將昇達科視為重要策略供應商，2024年訂單成長快速，年增率高達2840%，此客戶計畫2025年大量發射低軌衛星，將推動訂單持續高成長。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財