焦點股》昇達科：川馬翻臉 股價重挫

昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和美國總統川普（Donald Trump）翻臉，川普揚言將停止美國政府與馬斯克旗下航太公司SpaceX合作關係，導致台廠低軌衛星概念股昇達科（3491）今日股價開低震盪走低，盤中一度重挫到316.5元，跌幅8.5%，截至11:45分，昇達科股價下跌19.5元，來到326.5元，跌幅5.64%，成交量逾4200張。

川馬公開撕破臉，川普揚言將撤銷馬斯克旗下公司的政府合約，特斯拉股價收盤大跌14%。

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昇達科尚未公布5月營收，不過4月營收1.9億元，月減21.38％、年減14.74％，呈現雙減，主要是昇達科一個客戶在發射衛星後，還需進行衛星測試，因此有一兩個月出貨空窗期，影響昇達科4月營收表現。

昇達科日前在法說會時表示，受惠低軌衛星市場需求增長，美系客戶由內部自製轉向外包，推升訂單需求，2024年出貨年增率達286%，2025年也會隨客戶衛星發射數量增加而持續成長；另一美系客戶也將昇達科視為重要策略供應商，2024年訂單成長快速，年增率高達2840%，此客戶計畫2025年大量發射低軌衛星，將推動訂單持續高成長。

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