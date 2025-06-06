看馬斯克對幹川普 童子賢：美國內部問題外部化

童子賢認為，美國身為地球村最富有的大樓，現在的問題不是窮，而是不想繳錢。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩聯合科技（4938）董事長童子賢今日於股東會後受訪時，針對特斯拉執行長馬斯克對幹總統川普，以及關稅、財政等議題發表看法，強調「美國不是窮，而是不想繳錢」，批評其減稅與擴大支出的作法形同「地球村最富裕的大樓卻說管理費不夠」，質疑這是一種「內部問題外部化」的政策邏輯。

童子賢指出，外界常將美國當前的預算赤字與關稅政策解讀為經濟困窘的表徵，但實際上美國仍是地球上最富有的國家。他從人口與所得兩大指標分析，美國人口高達3億4千萬，僅次於中國與印度，為全球第三；而人均所得則高達8萬2200美元，是德國的1.5倍，日本的2.5倍，亦高於韓國與台灣。

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「人又多，每個人又有錢，這樣的國家怎麼會窮？」童子賢反問。他形容，如果將地球比喻成一座村落，美國就是那棟「每戶平均收入8萬多美元的大樓」，大樓管理委員會卻說管理費不夠，要向外界喊窮、徵收更多費用，「那其他真正收入沒那麼高的大樓怎麼辦？」

他進一步指出，美國政府雖稱財政吃緊，卻仍推出減稅與擴大支出的法案，這與財政收支原則相違。「你大樓要修地板、請警衛、做清潔，費用當然應該由住戶分擔。現在住戶都還這麼有錢，卻說不夠用，還要求大家少繳費，我覺得很奇怪。」

針對部分輿論主張美國民間早已債務纏身，童子賢持相反看法並指出，美國民間與企業的整體負債水位，目前並未出現2008年金融海嘯或2020年疫情時期的過熱情形，反而處於「健康穩定的狀態」。因此無論是從總體經濟結構、個人所得或企業負債來看，美國都仍是全球經濟體系中的核心富裕國，財政困難的說法並不成立。

童補充，這類財政問題其實多源於政府稅收結構與分配效率，美國的所得稅率相較德國、瑞典、芬蘭等國明顯偏低，「那些北歐國家稅率高得多，但人家該收的還是收。」童子賢表示，美國選民選出的管理委員會（意指政府）反而提出「錢不夠但還要減稅」的政策，顯見制度上的矛盾。

童子賢以特斯拉執行長馬斯克為例，這位原先力挺政府的新創代表人物，在面對新一波減稅與支出擴張法案時，也公開表達反對意見，「前兩週他們還看起來很麻吉，兩週後他就說不同意，看起來這些政策也讓他感到不解。」

最後，童子賢強調，台灣身為全球供應鏈的重要環節，不應干涉他國內政，但應從中獲得觀察與借鏡。他提醒外界，美國目前面臨的並非經濟困頓，而是「財政規劃的矛盾與政治決策的選擇」，這樣的經驗值得各國在面對公共財政與產業政策時深思。

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