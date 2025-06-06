美匯率報告揭曉！台灣續列觀察名單，未要求台幣升值（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕備受市場關注的美國財政部上半年匯率政策報告終於出爐！一如中央銀行預期，我國在美方三項標準中僅兩項觸及，續列觀察名單，美方報告對我提出兩建議，包括注意匯率風險以及匯率應反映經濟基本面，並未要求新台幣升值。

6月6日（台北時間），美國財政部公布半年度匯率政策報告未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，觀察名單續列入中國大陸、德國、新加坡、越南、日本、南韓及台灣，並新增瑞士及愛爾蘭。

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央行表示，美國財政部此次檢視標準為2024年一整年，台灣去年對美國商品及服務貿易順差達740億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為14.2%、央行淨賣匯約160億美元（GDP之-2.1%），由於台灣因僅觸及美方三項檢視標準的前兩項，因此被列為觀察名單。

央行指出，美方報告對我提出兩建議，包括密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險；以及央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

央行重申，4月2日美國提出對等關稅政策以來，美國財政部並未要求新台幣升值。長期以來，央行與美國財政部溝通管道順暢；上述美方相關建議與央行經營目標及匯率政策一致 。未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

此次美國財政部匯率政策報告的三項檢視標準並未改變，仍為對美商品及服務貿易順差逾150億美元；經常帳順差對GDP比率逾3%；淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。

央行總裁楊金龍多次表示，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

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