和碩擴大AI伺服器佈局 鬆口美國設廠劍指德州

和碩看好目前3大產品線皆按進度推行，並視市場與關稅變化機動調整，期望下半年能優於上半年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）今日召開股東會，管理層於會後表示，近期評估赴美設廠計畫進入最後階段，將由董事會拍板定案，德州被視為優先考量地點。隨著AI伺服器需求升溫，加上電動車布局擴大，集團啟動新一波產能全球重整策略，不僅為降低關稅與運費壓力，更是為爭取北美客戶大單做出中長期布局。

和碩表示，美國新廠區的選址地點將以電力取得、土地與人力成本、自動化可行性及政府優惠條件為主要評估指標，尤其AI伺服器產品對於電力穩定性與工程師密度要求高，德州具備相對競爭優勢。目前選址案已進入最後評估階段，預計最快本月或下月將提報董事會通過後對外公布。

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在AI伺服器方面，和碩指出，去年已啟動墨西哥生產基地規劃，預計今年第3季正式量產，台灣部分自動化產線亦已順利轉移至墨西哥，因應當地人力挑戰與北美客戶近地生產需求。北美地區方面，若設廠案定案，將進一步延續自動化規模，建立完整且具效率的本地供應鏈與交付能力。

除了AI伺服器產品線，和碩近年亦積極深耕電動車市場，除了美系龍頭廠成為長期合作夥伴並穩定量產，第2、第3家電動車品牌合作案則將於今年底、明年初、甚至2027年陸續啟動。公司認為，全球電動車市場快速變化，插電式混合動力車（PHEV）可能短期內成為主流，集團將持續拓展電動車模組業務，配合全球客戶同步發展。

面對美國關稅政策不確定性與全球貿易秩序重組，和碩自川普時期便啟動產能去中化策略，除台灣總部與墨西哥外，也在馬來西亞、印度、東南亞持續擴大產能。馬來西亞廠區第二季已順利量產出貨，印度廠則預計下半年將推出新產品。公司指出，全球佈局不僅可因應不同市場關稅制度，也有助於物流與原物料成本優化。

在稀土與零組件供應風險方面，和碩亦加快在地化腳步，協助客戶從中國以外建立替代性供應鏈。目前包括馬達、電池、無線模組、光學模組與光達等零組件均已展開在地設計與製造，部分資通訊與車用產品也已完成材料替換設計，確保供應穩定性。

儘管集團積極進行產能分散佈局，和碩仍表示，台灣在AI 伺服器製造領域擁有產業聚落優勢，短期內仍是公司高階製造與研發基地，未來也將保留一定比例的核心產能，以發揮台灣的技術密度與供應鏈完整性優勢。

在研發與人才面向，和碩坦言，台灣人才受到國際重視，外商持續在台擴建研發中心，加劇本地人才競爭壓力。公司已導入AI軟體工具簡化重複性作業，降低對基礎人力依賴，並強化研發團隊環境與薪酬，確保關鍵技術持續深耕。

展望後市，和碩預估，下半年業績仍持保守態度，主要因產業淡旺季規律未變，加上全球關稅與匯率變數仍大，客戶出貨與備料策略趨於謹慎。不過，公司強調，目前3大產品線皆按進度推行，並視市場與關稅變化機動調整，期望下半年能優於上半年。

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