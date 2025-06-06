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投信：預估今年下半年開始 AI的運算產能供不應求

2025/06/06 12:30

投信法人指出，今年下半年開始，AI的運算產能會出現供不應求的情況，相關大廠積極擴建硬體和基礎設施（記者王孟倫攝）投信法人指出，今年下半年開始，AI的運算產能會出現供不應求的情況，相關大廠積極擴建硬體和基礎設施（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信業表示，輝達在超級電腦、智能運算及AI領域的技術持續推進，且與全球各地建立緊密的夥伴關係，台灣供應鏈在和輝達的合作下持續成長。今年下半年開始，AI的運算產能會出現供不應求的情況，相關大廠積極擴建AI相關硬體和基礎設施，台灣的AI供應鏈和半導體產業將有望直接受惠。

近期，台股AI供應鏈股價修正反應，大致反映出成長動能放緩的風險；不過，永豐投信表示，隨著市場情緒回穩，以及面臨關稅的不確定性，提前拉貨效應帶動下，各大雲端服務業者的資本支出，仍預期將維持雙位數的成長。

根據金管會公布，上市櫃公司第一季營收皆創近十年同期最高，分別高達10兆503億元及6925億元，其中，半導體、電腦及周邊設備業、其他電子等三大產業受惠AI需求，獲利成長則是表現最強勁。

根據法人機構指出，全球大型雲端服務業者持續加碼資本支出，其中Meta則是上調2025年資本支出預算至640~720億美元，計劃擴建AI基礎建設。

對此，永豐投信表示，輝達在超級電腦、智能運算及AI領域的技術持續推進，且與全球各地建立緊密的夥伴關係，台灣供應鏈在和輝達的合作下持續成長，在智能運算產業中佔有一席之地。

智能運算的下一步則是應用，機器人為智能運算的集大成，從自動化工廠中的機器手臂、溫度及影像感測、遠端資料傳輸、雲端數據資料庫、機器人最佳化行動決策過程，皆需要複雜的運算技術使機器智能化，台灣供應鏈將會和智能化產業持續成長。

00901永豐智能車供應鏈ETF基金經理人王茗冠指出，美國晶片輝達於5 /28 公布了2026 會計年度第一季（截至 2025/4/27）財報，獲利與營收皆優於市場預期，展現出AI業務的強勁成長，輝達帶來AI成長動能，預計輝達供應鏈也可望同步受惠。

其中，00901布局約6成相關供應鏈，投資組合中的台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達與聯電等都是永豐智能車供應鏈的相關成分股；永豐投信指出，AI依然是趨勢，科技巨頭將帶動未來的經濟發展。

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