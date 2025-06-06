台電獎助學金發放 澎湖944位學子受惠

台電獎助學金全國同步發放，澎湖在尖山電廠禮堂舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為夢想併聯發電！台電自1990年設立獎助學金，迄今已邁入第35年，幫助逾50萬名學子求學及追尋夢想，累計已發出近20億元追夢基金。而今年台電再度攜手全國20座電廠，共1.4 萬人獲超過6000萬元獎助學金，造福1.4萬名優秀學生，為莘莘學子築起穩固的求學支柱，也讓更多家庭感受到來自台電的溫暖與關懷。



台電今（6）日聯合舉行「夢想併聯—2025年台電獎助學金頒獎典禮」，年度主場在苗栗通霄電廠，於苗栗縣立綜合活動中心演藝廳頒發。澎湖尖山發電廠亦於廠內行政大樓2樓禮堂，舉行台電公司澎湖地區獎助學金頒獎典禮。

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今年澎湖地區獎助學金總額高達350萬元，致贈澎湖縣各級學校優秀學子共944人。其中學業優秀獎學金獲獎同學共904人，協助金額達190萬元，特別助學金，共獎助高中職組20人，每名3萬元，大專組20人，每名5萬，總計為160萬元。



台電尖山發電廠長李鳳春表示，尖山電廠致力幫助電廠周邊清寒、遭逢重大變故或在各方面表現優異之優秀青年學子，期盼受獎學生長大茁壯也能幫助他人，創造社會正循環。澎湖縣長陳光復、立委楊曜助理段湘玲、湖西鄉長陳振中、澎科大校長黃有評、澎水校長顏嘉禾等貴賓到場共襄盛舉。

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