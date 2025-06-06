晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台電獎助學金發放 澎湖944位學子受惠

2025/06/06 11:41

台電獎助學金全國同步發放，澎湖在尖山電廠禮堂舉行。（記者劉禹慶攝）台電獎助學金全國同步發放，澎湖在尖山電廠禮堂舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為夢想併聯發電！台電自1990年設立獎助學金，迄今已邁入第35年，幫助逾50萬名學子求學及追尋夢想，累計已發出近20億元追夢基金。而今年台電再度攜手全國20座電廠，共1.4 萬人獲超過6000萬元獎助學金，造福1.4萬名優秀學生，為莘莘學子築起穩固的求學支柱，也讓更多家庭感受到來自台電的溫暖與關懷。


台電今（6）日聯合舉行「夢想併聯—2025年台電獎助學金頒獎典禮」，年度主場在苗栗通霄電廠，於苗栗縣立綜合活動中心演藝廳頒發。澎湖尖山發電廠亦於廠內行政大樓2樓禮堂，舉行台電公司澎湖地區獎助學金頒獎典禮。


今年澎湖地區獎助學金總額高達350萬元，致贈澎湖縣各級學校優秀學子共944人。其中學業優秀獎學金獲獎同學共904人，協助金額達190萬元，特別助學金，共獎助高中職組20人，每名3萬元，大專組20人，每名5萬，總計為160萬元。


台電尖山發電廠長李鳳春表示，尖山電廠致力幫助電廠周邊清寒、遭逢重大變故或在各方面表現優異之優秀青年學子，期盼受獎學生長大茁壯也能幫助他人，創造社會正循環。澎湖縣長陳光復、立委楊曜助理段湘玲、湖西鄉長陳振中、澎科大校長黃有評、澎水校長顏嘉禾等貴賓到場共襄盛舉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財