加油族注意！下週國內油價估漲0.1到0.2元

下週油價估漲0.1到0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價喊漲！因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，吸收後下週油價實際預估仍要漲0.1到0.2元。

國際油價因加拿大野火導致原油產出減少、俄羅斯與烏克蘭局勢轉趨而上漲；中油累算至6月5日的調價指標7D3B週均價為65.09美元，較上週64.27上漲0.82美元；本週新臺幣兌美元匯率為29.967元，較上週29.932元貶值0.035元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.2元，柴油調漲0.2元。

但中油可能實施平穩措施，實際預估汽、柴油各調漲0.1-0.2元，若按照預估漲幅，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5-26.6元、95無鉛汽油每公升28-28.1元、98無鉛汽油每公升30-30.1元、超級柴油每公升24.9-25元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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