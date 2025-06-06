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美國CPI喪失精確度 DOGE裁員可能損害政府資料準確性

2025/06/06 12:37

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕消費者物價指數（CPI）是美國最廣泛使用的通膨指標和衡量美國人購買力的工具，但該指數最近沒那麼精確了。美國勞工統計局週三發布通知，稱已停止在內布拉斯加州林肯市、紐約州布法羅市和猶他州普羅沃市收集數據，並增加了對某些項目的「估算」。CPI喪失精確度的原因，可能與政府效率部（DOGE）行動相關。

根據《CNN》報導，川普政府成立政府效率部，讓其大幅削減政府支出和聯邦勞動力。對此經濟學家、研究人員和統計學家警告，經濟數據的可靠性和準確性可能會因此受損。

雖然美國勞工統計局指出，減少數據收集「可能會增加地方或特定項目指數的波動性」，預計對整體指數的影響「微乎其微」，但專家發表不同看法。

戰略諮詢公司安永博智隆（EY Parthenon）首席經濟學家達科（Gregory Daco）指出，由於人員和資金限制，美國勞工統計局需要推斷更多數據點，這令人深感擔憂，引發了人們對關鍵經濟指標的可靠性和及時性的合理質疑。

達科聲稱，統計機構通常會制定協議，在短暫中斷期間保持數據質量，但任何持續的資金不足都可能降低用於政策制定、市場分析和業務規劃的基礎數據品質。

安永博智隆首席經濟學家達科指出，由於人員和資金限制，美國勞工統計局需要推斷更多數據點。（安永博智隆官網）安永博智隆首席經濟學家達科指出，由於人員和資金限制，美國勞工統計局需要推斷更多數據點。（安永博智隆官網）

瑞銀高級經濟學家德特邁斯特（Alan Detmeister）也說「他們聲稱這對總體指數的影響不大，但目前為止他們還沒有提供足夠資訊供我們真正評估。除了他們停止採樣的幾個地區外，我們沒有任何關於（降價）分佈情況的數據。」

德特邁斯特強調，任何時候使用的觀測值減少，都會產生一些問題。更令人擔憂的是，如果這類意外情況持續發生，觀測值的數量會持續減少。

值得注意的是，在川普的總統第二任期初期，因DOGE著眼於精簡政府機構，聯邦政府網站一度癱瘓，數據也一度消失。這進一步加劇人們對美國統計基礎設施是否面臨崩潰的擔憂，該基礎設施在資金和公眾信任方面本就已岌岌可危。

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