高雄自住屋頂太陽光電補助是中央2至4倍 即起受理申請

高雄燕巢區民宅屋頂太陽光電，年發電量超過1萬5千度。（工務局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為推動再生能源發展，高雄市工務局持續編列預算辦理太陽光電補助，今年度總補助經費達1千萬元，即日起至10月20日接受民眾申請，補助金額每峰瓩（Kw）從6000至12000元不等，遠優於中央的3000元。

工務局強調，高雄氣候條件日照量充足，是發展太陽能光電最佳區域，太陽光電屋頂的設置，除可達到良好隔熱效果，降低室內溫度外，另經技師簽證提高屋頂結構安全，也有良好助益。

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高雄市工務局長楊欽富表示，凡具高雄市設籍市民，並設置於高雄市合法建築物屋頂或露台的太陽光電系統，由建築物所有權人（或配偶、一親等親屬）提出申請，補助金額優於經濟部訂定的「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」每峰瓩（Kw）3000元，請市民把握機會種綠電賺綠金。

高雄市今年度補助對象，分為「獨棟」、「出租屋頂之公寓大廈」、「連續相連3棟（含）以上」、「連續相連5棟（含）以上」、「都市危險及老舊建築物加速重建條例」的建築物。

此外，另針對那瑪夏、桃源等偏遠地區設置太陽光電設施，採2倍補助，每一申請案最高補助金額以20萬元為限，同一申請人如果有多案申請補助，累積最高補助金額以30萬元為上限。

公告補助期限即日起至10月20日，詳洽工務局建管處第二課太陽光電窗口，電話：3368333轉2134；或上建管處「高雄之光宜居之城」網頁查詢。

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