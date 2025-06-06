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AWS在台正式啟用資料中心 將聘用更多在地人才

2025/06/06 10:46

AWS台灣暨香港總經理王定愷去年宣布，2025年將在台灣推出AWS基礎設施區域。（資料照）AWS台灣暨香港總經理王定愷去年宣布，2025年將在台灣推出AWS基礎設施區域。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕亞馬遜今天宣布，旗下Amazon Web Services（AWS）的亞太（台北）區域正式啟用，開發者、金融、醫療、製造業等企業，將能選擇位於台灣的AWS資料中心執行應用程式，並為終端用戶提供服務，同時滿足客戶資料在地儲存的需求。作為對台灣長期承諾的一部分，亞馬遜計畫投資超過50億美元，以支援台灣資料中心的建設、連接、營運和維護。

AWS基礎設施服務副總裁Prasad Kalyanaraman表示：「新的AWS亞太（台北）區域將使各種規模的組織能運用我們廣泛的雲端服務，從基礎的運算與儲存，到進階的分析與人工智慧（AI），並滿足資料在地儲存的需求。台灣及亞太地區的組織現在可以運用數百萬企業所依賴的AWS全球基礎設施，同時享受只有個位數毫秒的低延遲，進而加速創新、提高營運效率、促進業務成長，並為終端用戶提供更好的體驗。」

行政院院長卓榮泰表示，感謝亞馬遜展現深耕台灣的信念，讓AWS亞太（台北）區域正式落地啟用，這不只彰顯了台灣在全球供應鏈中的重要夥伴角色，更代表AWS與台灣密切合作的厚實基礎。

卓榮泰說，行政院樂見AWS持續深化與台灣政府及產業的合作，未來不管是在加速企業轉型，或是推動雲端運算、人工智慧等新興科技的發展，期待透過台灣科技實力與AWS創新技術的結合，共同推動數位生態系發展，為全球科技發展做出貢獻。

AWS指出，亞太（台北）區域啟用時由3個可用區域（Availability Zones）組成。目前，AWS在全球37個區域擁有117個可用區域。此外，作為對數位技能發展承諾的一部分，AWS計畫聘用並培養更多在地人才，於台灣支援和營運新的AWS區域。

為了加速雲端應用在亞太地區普及，亞馬遜持續投入於人才培育，在台灣已經培訓超過20萬名雲端技術人員。

選擇AWS執行工作負載的台灣公司包括：104人力銀行、91APP、宏碁、國泰金控、中華電信、訊連科技、橘子集團、科科科技、現代財富科技（MaiCoin）、趨勢科技、台積電、雅虎台灣電子商務等。

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