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內政部13萬戶社宅興辦計劃卡關 朝野立委籲政院速核定

2025/06/06 11:01

OURs都市改革組織偕同立委牛煦庭（中）、張宏陸（左二）、黃珊珊（右二）等人，今（6）日在立法院舉行「賴總統喊社宅、行政院卡社宅，呼籲儘速核定內政部社宅興辦計畫」記者會。（記者叢昌瑾攝）OURs都市改革組織偕同立委牛煦庭（中）、張宏陸（左二）、黃珊珊（右二）等人，今（6）日在立法院舉行「賴總統喊社宅、行政院卡社宅，呼籲儘速核定內政部社宅興辦計畫」記者會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者李文馨／台北報導〕賴政府去年拋出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，計劃113年至121年間再增加興建13萬戶社宅，不過內政部去年8月提出的興辦計劃，行政院至今仍未核定。多個民團及朝野立委今天在立院召開記者會，呼籲行政院應盡速核定計劃，落實賴政府社宅政見承諾。

在百萬租屋家庭支持計畫中，社宅朝直接興建、包租代管、租金補貼3大方向努力，預計121年達成50萬戶租金補貼、25萬戶包租代管及25萬戶直接興建社會住宅目標。截至今年5月，全台直接興辦12萬戶社宅、包租代管9萬戶、租金補貼75萬戶。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，內政部根據過去興建社宅的經驗，對下一個8年制定詳細的計畫，並誠實分析有多少資金缺口。他認為，行政院若對此事有疑慮，不能要求內政部這隻馬又會跑，又要內政部少吃草，行政院應出面解決資金及財務問題。

彭揚凱指出，2016年立法時就明定房地合一稅的稅收給社會福利和住宅建設，但從2017年到2023年，8年的稅款一毛錢都沒給住宅基金，直到2024年才首次撥款，房地合一稅9年總共收了2795億元，社宅建設只分到89.2億元，僅佔3.2%。內政部計劃要求從2025年開始提高房地合一稅的分配比例，行政院卻仍不同意，這對內政部非常為難。

彭揚凱續指，內政部未來8年的社會住宅預算，其中最大的支出項目是要花800億元跟地方政府買土地，因為行政院要求未來地方整體開發留下3%至5%的土地做社宅，但卻要內政部編預算去買這些土地。他認為，最不合理的是，中央掏錢在六都蓋社宅，是在解決六都民眾的居住問題，卻還要跟六都政府買地，這對內政部實在不合理。

「這是政府對社宅政策初衷的迷思，對未來政策的短視。」崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，社宅作為一個準社會福利政策，就是弱勢照顧為優先，助青年存下第一桶金，或協助弱勢家庭自立重返社會；在短視部分，政府認為社宅政策見效太慢了，寧可選擇立竿見影、短期效果、煙火式的一個租金補貼政策。

民進黨立委張宏陸說，行政院至今未核定有的原因有二，包含預算被砍後要重新調挪，以及社宅的土地問題。他強調，「我們都很急，賴總統比我們更急」，並呼籲，行政院應該快一點核定計劃，不用再拖了，現在只差把預算分配的比例算出來，應該很快就會核。

國民黨立委牛煦庭表示，從民眾的角度來看，社會住宅是政府蓋的，他們不會區分中央或地方，只在乎能否快速滿足需求、能否繼續租住，現況是地方需要土地，中央需要財源，不論是修法或政策設計，都應該採取共同合作的方式處理，希望行政院儘快核定，並針對相關政策配套，積極與地方政府及立法院進行務實理性的協商。

民眾黨立委黃珊珊指出，房地合一稅本來就是為了居住正義而設，但現在用於居住正義的經費卻非常少。她也提到，賴總統提出要設立主權基金，希望投資收益應該優先用於住宅政策，特別是新建社會住宅，台灣目前要達到社會住宅佔比5%的目標還很遙遠。

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