看好歐洲「晶片三角」成形 長榮航、波蘭航空共用班號

長榮航今日宣布將與波蘭航空共用班號。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今日宣布，將自2025年6月9日起與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作，持續布建歐洲航網。長榮航空首席副總經理廖至維表示，繼2022年米蘭和慕尼黑開航後，長榮航空透過與波蘭航空共用班號合作，將航點擴增至華沙蕭邦機場（WAW），透過此次聯營合作，不僅往返台灣及波蘭兩地將更加便利，提供旅客更多航班選擇，也可進一步促進雙邊觀光及商貿往來。

廖至維表示，隨著台灣半導體供應鏈持續深化全球佈局，歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區亦成為企業關注的新興市場。長榮航空與波蘭航空此次共用班號合作，不僅強化台灣與東歐的連結，亦有助於突破歐洲新闢航點的營運門檻，達成產品組合多元化、航網彈性擴張，進一步提升長榮航空在歐洲市場的品牌能見度與競爭力。

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長榮航表示，台灣與波蘭於2015年完成通航協定後，雙方雖尚未有直航航線營運，但在歐洲各國對台友善氛圍升溫，以及中東歐積極尋求多元合作契機的背景下，終於促成雙方首次共用班號合作，此次合作不僅補足台灣至波蘭的航空連結，更為長榮航空布建東歐航網奠定關鍵里程碑。

長榮航指出，雙方共用班號範圍涵蓋長榮航空實際營運的桃園－成田、桃園－維也納航線，以及波蘭航空實際營運的華沙－維也納航線，未來亦有望進一步擴大合作，連結華沙與桃園，豐富旅客行程選擇。

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