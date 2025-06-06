晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

看好歐洲「晶片三角」成形 長榮航、波蘭航空共用班號

2025/06/06 10:30

長榮航今日宣布將與波蘭航空共用班號。（長榮航提供）長榮航今日宣布將與波蘭航空共用班號。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今日宣布，將自2025年6月9日起與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作，持續布建歐洲航網。長榮航空首席副總經理廖至維表示，繼2022年米蘭和慕尼黑開航後，長榮航空透過與波蘭航空共用班號合作，將航點擴增至華沙蕭邦機場（WAW），透過此次聯營合作，不僅往返台灣及波蘭兩地將更加便利，提供旅客更多航班選擇，也可進一步促進雙邊觀光及商貿往來。

廖至維表示，隨著台灣半導體供應鏈持續深化全球佈局，歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區亦成為企業關注的新興市場。長榮航空與波蘭航空此次共用班號合作，不僅強化台灣與東歐的連結，亦有助於突破歐洲新闢航點的營運門檻，達成產品組合多元化、航網彈性擴張，進一步提升長榮航空在歐洲市場的品牌能見度與競爭力。

長榮航表示，台灣與波蘭於2015年完成通航協定後，雙方雖尚未有直航航線營運，但在歐洲各國對台友善氛圍升溫，以及中東歐積極尋求多元合作契機的背景下，終於促成雙方首次共用班號合作，此次合作不僅補足台灣至波蘭的航空連結，更為長榮航空布建東歐航網奠定關鍵里程碑。

長榮航指出，雙方共用班號範圍涵蓋長榮航空實際營運的桃園－成田、桃園－維也納航線，以及波蘭航空實際營運的華沙－維也納航線，未來亦有望進一步擴大合作，連結華沙與桃園，豐富旅客行程選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財