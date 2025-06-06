兄弟情碎代價高！BBC曝馬斯克、川普「兩人最慘下場」

馬斯克與川普撕破臉。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克與川普撕破臉，這場全球首富與最有權勢總統的龍爭虎鬥迅速升溫，這場鬥爭沒人能全身而退。BBC分析，馬斯克恐因政府合約被斷、企業市值重挫而元氣大傷；而川普也可能因失去金主撐腰、黨內出現裂痕而政治受挫。

BBC不斷更新馬斯克與川普之間的爭吵，指出大多數人預測川普和馬斯克之間的關係會破裂，而現在這已成為現實，並點評：「如今，我們眼前是全球最有錢的人，和全球最有權的人，全面開戰。請各位繫好安全帶。」

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日前馬斯克對川普所謂的「大而美法案」發動猛烈攻擊，直言這項預算案是「1場災難」，對此川普也親自作出回應，表示對馬斯克感到「非常失望」。

川普稱許多人在離開他的「軌道」後，往往就會變得敵意十足，並陷入所謂的「川普症候群」（Trump Derangement Syndrome）。

對此馬斯克也在X上全力開火，痛批川普「忘恩負義」，甚至聲稱川普能當選總統，是仰賴他的支持。他還把這段貼文置頂，並翻出大量川普過往發言來佐證自己的立場。

BBC分析馬斯克與川普的衝突後續發展。指出國會共和黨人可能會發現，讓議員支持川普的法案會更加困難，因為馬斯克會為那些不配合的人提供言辭上的支持，甚至可能還有經濟上的支持。

報導指出，這恐將削弱川普在黨內的掌控力，使他更難穩住陣線、推動自己的立法主張。

而向來以「反擊狠辣」自豪的川普，絕不會放過抨擊馬斯克的機會。川普已威脅馬斯克的政府合約，他也可能瞄準馬斯克在政府中剩餘的盟友，或重啟拜登時代對馬斯克商業交易的調查。

川普今天在自家的社群網站上發出帶有威脅意味的貼文：「要讓預算省下數十億美元，最簡單的方法就是終止馬斯克的政府補助與合約。」

若川普真的動用整個政府來對付馬斯克，這位科技巨頭勢必面臨實質衝擊。特斯拉股價在週四重挫14%。

不過，馬斯克的資源幾近無限。他完全有能力資助挑戰川普盟友的政治對手，甚至在明年初選中扶植黨內反叛者。報導點評，他未必能戰勝整個川普政府，但絕對有能力讓對方付出高昂的政治代價。

「這是一場「零和博弈」（zero-sum game）」，民主黨策略師Liam Kerr表示，他（馬斯克）做的任何有利於民主黨的事情都會損害共和黨的利益。

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