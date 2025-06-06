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升息不遠了？美財政部：日銀應繼續收緊政策

2025/06/06 12:38

美國財政部週四（5日）表示，日銀應該繼續實施貨幣緊縮政策。（法新社資料照）美國財政部週四（5日）表示，日銀應該繼續實施貨幣緊縮政策。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週四（5日）表示，日本央行（BOJ，日銀）應該繼續實施貨幣緊縮政策，這將有助於「疲軟日圓的正常化」和雙邊貿易的再平衡。

《路透》報導，美國財政部在提交給國會的匯率報告中表示，日銀應該繼續實施緊縮政策，以應對包括經濟成長、通膨在內的國內經濟基本面議題，支持日圓兌美元疲軟的正常化，同時也支持雙邊貿易亟需的結構性再平衡。

報告中指出，財政部也強調，大型公共退休基金等政府投資工具，應出於風險調整後的回報和多元化投資的目的進行海外投資，而不是未來競爭目的操縱匯率。

這份罕見、明確提及日本貨幣政策的報告，將華盛頓的注意力轉向了日銀的超低利率，這被視為日圓兌美元匯率走弱的因素之一。

日本財務大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）週五（6日）被問到這份報告，加藤在例行記者會上表示，政府將貨幣政策決策權交給了日銀，基於此，不會對報告內容發表評論。

日銀在去年結束了大規模貨幣刺激政策，並在今年1月將短期利率上調至0.5％，因為日本即將實現2％的通膨目標，儘管央行已暗示準備好進一步升息，但美國關稅帶來的經濟影響，迫使日本在5月下調了經濟成長預期。市場認為，日銀升息步調緩慢是日圓兌其他貨幣走弱的關鍵因素。

《路透》調查顯示，多數經濟學家預計，日銀將在9月維持利率不變，少數經濟學家預測年底前將升息。

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