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川普與馬斯克誰勝誰負？CNN給出答案！

2025/06/06 11:18

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克關係急轉直下，雙方在社群媒體發生激烈衝突。關於這場衝突的勝者究竟是誰，《CNN》直說馬斯克的X比川普的真實社交（Truth Social）規模更大，其文章也比川普的文章更受關注，川普或許將被馬斯克打敗。

根據《CNN》報導，馬斯克週四迅速而猛烈地發文抨擊川普，稱川普把X帳號當作政治武器，就像川普之前用它攻擊前總統拜登和其他民主黨人一樣。

川普試圖在他自己的、規模小許多的網站真實社交上保持領先，但川普根本不是沉浸於社交媒體的馬斯克的對手。馬斯克有時每天發文超過100篇，甚至在半夜也是如此。

雖然川普擁有美國總統的所有權力，包括全天候訪問全球媒體的權限，但馬斯克在這場口水戰中也有一些優勢，他在社群媒體上的影響力比川普大許多，且最近他比川普更狠。

川普只是嘲諷馬斯克「他精疲力竭，我讓他離開」，而馬斯克言論更加惡毒，語氣也更加激烈，甚至一度提到了已故戀童癖者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），說川普在愛潑斯坦的名單上。

馬斯克週四迅速而猛烈地發文抨擊川普，稱川普把X帳號當作政治武器。（路透社）馬斯克週四迅速而猛烈地發文抨擊川普，稱川普把X帳號當作政治武器。（路透社）

早在社交媒體發明之前，報紙出版商擁有廣泛影響力時，就有一句老話「永遠不要和一個用桶買墨水的人爭吵。」

如今這句老話也適用於社群媒體領域，像馬斯克這樣的億萬富翁才是真正的掌權者。馬斯克正在炫耀自身實力，他發出一篇又一篇文章，無論真假都吸引了大量關注、按讚和分享。

若社群媒體指標可信，馬斯克的文章還會贏得更多關注。川普的真實社交擁有630萬活躍用戶；而馬斯克的X平台估計擁有6億用戶。

雖然《華盛頓郵報》本週稍早報導，川普在真實社交上的文章更新速度有所加快，但他的發文量依然不溫不火。且真實社交規模較小，讓川普的文章無法像馬斯克那樣受到廣泛關注。

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