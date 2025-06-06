東陽前5月合併營收114.32億元 創歷史新高

汽車零組件廠東陽累計前5月合併營收114.32億元，較去年同期成長10%，創歷史新高紀錄。（東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319） 自結5月結合併營收18.02億元，年減16.03%；累計前5月合併營收114.32億元，較去年同期成長10%，創歷史新高紀錄。

其中東陽AM（售後維修市場）事業5月自結合併營收13.23億元；前5月累計合併營收88.94億元，較去年同期成長14%，再度刷新史上前5月新高紀錄。

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受到AM市場傳統淡季，及關稅、匯率之亂等不確定性因素影響，客戶態度亦轉趨觀望，東陽持續專注本業，將競爭力做到最具優勢。

目前台南科工廠積極趕工中，力拼下半年完工，七股科工區已於5月底動工建廠，計畫於2026年底完工，美國德州廠也持續加緊腳步擴廠建設中，為AM市場未來3-5年成長需求做好準備。

東陽OEM（委託代工製造）事業自結5月合併營收4.79億元，累計前5月合併營收25.38億元，將持續整理整頓、汰弱留強，提升整體OEM競爭力。

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