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美國今年裁員人數激增80％ DOGE裁員成為焦點

2025/06/06 10:40

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國今年前5月宣布裁員總數達到69萬6309人，比去年同期38萬5859人增加了80%。美國2025年裁員公告主要原因在於政府效率部（DOGE）的影響，截至目前DOGE已導致2025年裁員數高達28萬4044人。

根據《Fox News》報導，美國人力公司Challenger,Gray&Christmas週四發布報告稱，5月美國僱主宣布裁員9萬3816人，比去年5月宣布的6萬3816人增加了47%。

Challenger,Gray&Christmas高級副總裁查林杰（Andrew Challenger）表示，關稅、資金削減、消費者支出以及整體經濟悲觀情緒，給企業員工帶來巨大壓力。企業正在減少支出，放緩招聘，並發出裁員通知。

Challenger,Gray&Christmas高級副總裁查林杰表示，企業正在減少支出，放緩招聘，並發出裁員通知。（Challenger,Gray&Christmas官網）Challenger,Gray&Christmas高級副總裁查林杰表示，企業正在減少支出，放緩招聘，並發出裁員通知。（Challenger,Gray&Christmas官網）

除了DOGE的影響外，市場和經濟狀況以及人工智也是美國進行裁員的原因。市場和經濟狀況所致的美國今年裁員人數為13萬1257人。人工智慧實施相關的技術更新，也導致今年迄今已有2萬人遭到裁員。

雖然截至2025年5月，美國僱主已宣布計劃招聘7萬9941人，較2024年同期宣布的招聘人數增加57%。但報告強調，今年美國企業宣布的招聘人數與疫情前和疫情初期相比，仍是處於歷史低點。

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