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中國電動車貨輪海上起火！數千輛車恐報廢 苦主身分曝光

2025/06/06 11:22

Morning Midas號載有約3000輛汽車，其中包含約800輛電動車，圖為美國海岸巡防隊在3日所拍攝的起火狀況。（路透）Morning Midas號載有約3000輛汽車，其中包含約800輛電動車，圖為美國海岸巡防隊在3日所拍攝的起火狀況。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一艘載有約3000輛汽車，其中包含約800輛電動車的貨輪，週二（3日）在太平洋中部發生火災後，由於無法控制火勢，船員只能棄船，引發外界關注。知情人士透露，船上的車輛來自多家中國汽車製造商，包含奇瑞汽車、長城汽車等，有鑑於相關調查仍處於初步階段，目前尚不清楚是哪一個品牌的電動車最先起火。

《彭博》週四（5日）報導，這艘起火的貨輪名為「Morning Midas」，根據彭博的船舶追蹤數據，該船在5月26日從中國煙台港出發，中途停靠南沙港和上海港2個中國港口，後來在前往墨西哥的途中，於太平洋中部發生火災。

不過煙台港也有一家上汽通用工廠，生產別克昂科威（Buick Envision）車型，而中國媒體報導稱，貨輪的承租人是上汽集團的子公司安吉物流（Anji Logistics）。

根據船舶管理公司 Zodiac Maritime 發表的聲明，最初是船上其中一層甲板在週二被發現冒出濃煙，船員隨即展開滅火作業，但無法控制火勢。美國海岸巡防隊（USCG）指出，火災發生地點大約在阿拉斯加埃達克島（Adak Island）以南 300 英里處，已成功疏散全數22名船員，轉移至附近一艘商船上。

一位知情人士稱，長城汽車有約140輛汽車在貨輪上，但沒有一輛是電動車，也不位於起火的甲板區域。

奇瑞汽車的一位代表拒絕對此置評，長城汽車未立即回應置評請求，安吉物流的電子郵件和電話則是都沒有回應。

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