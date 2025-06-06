與川普撕破臉！馬斯克身家蒸發340億美元 創史上第2大損失

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）與總統川普（Donald Trump）關係生變，兩人週四（5日）在網路隔空交火，這也導致馬斯克旗下公司股價狂瀉，個人淨資產單日蒸發340億美元（約新台幣1.01兆元）。

《彭博》報導，馬斯克週四個人淨資產蒸發340億美元（約新台幣1.01兆元），是彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）史上第2大單日損失，排名第1的則是馬斯克2021年11月的身家蒸發。

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馬斯克目前仍以3345億美元（約新台幣10兆元）的巨額財富穩坐世界首富的寶座，他先前也曾經歷過無數次挫折，但與川普的交戰與以往任何時刻相比都更加艱難。川普已放話可能終止馬斯克與政府的合約，恐對馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）、SpaceX收入造成打擊。

這場口水戰與川普勝選後的幾個月截然不同，當時馬斯克的淨資產一度達到接近5000億美元（約新台幣14.98兆元）的歷史最高水準。受到馬斯克與川普的密切關係，以及他擔任政府效率部（DOGE）負責人的預期推動，馬斯克的公司市值飆升，而上週馬斯克正式離開華府。

這場不斷升級的爭吵引發了人們對特斯拉未來道路的質疑，過去特斯拉曾吸引有氣候意識的駕駛，如今成了川普「讓美國再次偉大」計劃的代名詞，疏遠了傳統的左派消費者。週四，特斯拉股價跌逾14％。

馬斯克週四淨資產出現巨大損失，但這筆損失可能不足以完全顯示出其財富的損失，因為這還未反映出他旗下企業價值損失，而這些公司是他淨資產日益重要的來源。

全球市值最高的私人新創公司SpaceX在去年12月的一次內部人士股票出售中市值來到3500億美元（約新台幣10.49兆元），為馬斯克的財富增加了500億美元（約新台幣1.49兆元）。這筆交易部份反映了人們對該公司將從馬斯克與川普政府的密切關係中獲益的樂觀情緒。

根據彭博彙整的數據，自2000會計年度以來，SpaceX和特斯拉從聯邦非機密合約中獲得的總收入達225億美元（約新台幣6744.3億元）。馬斯克的其他企業，包括人工智慧和社群媒體公司xAI Holdings，也可能受到這場爭端的影響。

腦科學新創Neuralink也可能面臨嚴峻的考驗，川普可能決定透過美國食品暨藥物管理署（FDA）等機構來打擊他。Neuralink最近幾週籌資6.5億美元（約新台幣194.8億元），市值達90億美元（約新台幣2697.7億元）。

馬斯克近日抨擊眾議院勉強通過的支出法案，認為該法案將過度增加政府的債務負擔，該法案要求取消電動車稅收抵免，川普表示，這應該是馬斯克不滿的根本原因。摩根大通（JPMorgan）分析師預估，這些條款將使特斯拉全年利潤減少約12億美元（約新台幣359.7億元）。

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