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黃金又下跌了！但「1貴金屬」創13年來新高 「這2人」成關鍵原因

2025/06/06 08:38

週四（5日）黃金價格轉為下跌。（彭博資料照）週四（5日）黃金價格轉為下跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國總統川普和中國國家主席習近平通話，同意進一步會談以解決貿易爭端，週四（5日）黃金價格轉為下跌，此外白銀突破35美元關鍵價位，創下13年新高。

紐約黃金期貨下跌0.7%，報每盎司3375.10美元；黃金現貨價下跌0.7%，報每盎司3351.69美元，稍早曾上漲0.6%。

《路透》報導，川普在社群媒體上說，與習近平的通話主要聚焦在貿易問題上，雙方達成了「非常正面的結論」。而根據中國政府的說法，習近平向川普表示應該撤銷對中國的消極措施，並警告美國不要在台灣議題上採取威脅性措施。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）說：「川普將對與習近平的通話做出正面表態，因此弱化了美中脫鉤的立即風險，而這種風險一直是驅使資金流入貴金屬的其中1個原因。」

Metal Focus表示，世界各國央行今年可能買進共計1000公噸的黃金，是連續第四年的大規模買入，反映持續推動資產去美元化。

另一方面，美國週四公布上週初領失業救濟金人數連兩週增加，目前市場焦點都在週五將公布的非農就業人口。

川普週三再次疾呼聯準會（Fed）主席鮑爾盡快降息。ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 說：「美國勞動力市場的減弱，將提高Fed偏鴿的機率，這對黃金是有利的。」

其他貴金屬部分，現貨白銀上漲1.9%，報每盎司35.61美元，稍早曾觸及2012年2月以來最高點。

白銀跳漲並突破關鍵的35美元整數關卡，盤中更創下13年來高點。黃金白銀比（gold-silver ratio）目前為94，已從4月的105下滑。獨立金屬交易員Tai Wong說：「極端波動可能再次出現，白銀價格可能大幅上漲，也可能大幅下跌。」

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