稀土也被「實名制」？中國啟動「追蹤系統」掌控買家交易

中國在稀土磁體行業全面啟用追蹤系統，持續收緊對戰略資源的出口管理。（擷取自中國社交平台）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國收緊稀土出口管控，實施產業鏈全面監管，以反制美國技術封鎖。中國以稀土作為戰略王牌，讓美企陷入停產危機，讓川普不得不公開呼籲想與習近平通電話，解決「稀土危機」。《路透》報導，為掌控稀土買家交易，中國啟動「追蹤系統」，要求中國境內的稀土磁體生產商在線申報更多信息，包括交易量及客戶名稱。

《路透》引述知情人士指出，早在去年6月，中國政府已公布設立稀土產品信息追溯系統的高層計劃，但之後未見進展，直至上週該系統才正式上線。這項新的審查機制顯示，中國對稀土及磁體產品的出口限制，可能正朝著常態化方向發展。

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據報導，中國在4月初開始暫停了七種稀土金屬及由其中三種金屬製成的強力磁體出口。由於中國政府對於稀土出口的審批延遲，已擾亂了汽車製造商、半導體公司和其他公司的供應鏈，由於稀土庫存耗盡，全球汽車製造商已開始停止部分生產線。

中國是全球最大的稀土磁體供應國和出口國，幾乎占據壟斷地位。

根據中媒《證券時報》2日報導，北京當局近期強化戰略礦產出口管控，不但正式印發《加強戰略礦產出口全鏈條管控工作總體部署》，明確要求從勘查、開採到出口全鏈條強化監管。

中媒指出，中國各省市已經領到了「任務表」，各自有明確分工，進行稀土流向的全流程追踪，嚴防戰略礦產非法外流。目前包括貴州、湖南、廣西等多地迅速回應，透過對相關企業的徹底調查，嚴厲打擊非法開採，並建立跨區域協作機制等措施，以掌握湖南所開發礦產流向，確保每批礦產可查可控。」

中媒指出，湖南省率先啟動屬地監管專案行動，對省內136家戰略礦產出口企業進行詳細審查，重點核查出口合約、報關單與實際貨物流向，傳出已對3家有資料異常的企業實施出口暫停，並約談負責人要求限期改善的要求。

廣西則是強力打擊無證開採，光是5月份已查到越界開採案件17起，扣押非法礦產品800多噸。至於江西對贛南稀土產區實施「衛星遙感加上無人機巡查」立體監管，雲南則針對磷礦出口增設「放射性元素偵測」關卡。

貴州打算在6月底前完成全省戰略礦產資料庫建設，江蘇擬設立20億人民幣（約新台幣89億）專款支持海外資源開發替代。

《路透》指出，北京的長期規劃是對整個稀土產業鏈實行全面追蹤，而不僅限於磁體產品，以強化行業監管，並打擊走私、非法採礦和逃稅等違法行為。

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