台灣續留美匯率操縱觀察名單！全球9國入列 美國放話「1件事」

美國財政部發布總統川普重返白宮後首份匯率報告，台灣續留觀察名單。（中央社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部發布總統川普重返白宮後首份匯率報告，本次報告並未點名任何國家為匯率操縱國，但點名中國「缺乏透明度」，而「觀察名單」國家則增列愛爾蘭和瑞士，達到9國，其中台灣仍被列入匯率政策觀察名單中，川普政府也警告，未來將對「不公平」貨幣政策強硬出手。

本次報告將9個國家列入匯率操縱國觀察名單，除原先便在觀察名單中的中國、日本、韓國、台灣、新加坡、越南和德國外，另新增愛爾蘭和瑞士。台灣自2016年首度被納入觀察名單以來，一直未被除名。

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根據報告，在2024年期間，沒有任何主要貿易夥伴透過操縱其貨幣與美元間的匯率，以獲取不公平貿易優勢。

但美國財政部官員表示，在主要貿易夥伴中，中國最為引人注目，因其在匯率政策和貿易行為缺乏透明度。1名官員向媒體表示，美國未來可能會找到中國操縱匯率的證據，並將在今年秋天確定中國是否有操縱人民幣的行為。

專家指出，之所以沒有國家被列為匯率操縱國，是因為去年美元整體走強，許多國家反而是出手支撐本國貨幣，而非貶值以取得出口優勢。

美國財政部長貝森特在聲明中說：「川普政府已明確告知貿易夥伴，將不再容許以總經經濟政策來促成對美貿易失衡的局面。我們會持續強化對匯率政策的分析，並加大對任何操縱行為認定的處罰力度。」

這份報告重申總統川普長期以來的抱怨，即強勢美元加劇了龐大貿易逆差，也「掏空了美國製造業就業」。

川普長期批評包括中國在內的國家，藉由壓低本國匯率來對美國累積龐大貿易順差，但迄今為止，他解決這些不滿情緒的主要途徑是關稅，而貝森特曾指出，與中國、日本和南韓等夥伴的貿易談判中，匯率議題尚未成為主軸。

INF外匯策略師Francesco Pesole表示，11月出爐的下1份財政部報告中，某些國家被列為匯率操縱國的機率可能會上升。

豐業銀行（Scotiabank）首席匯市策略師奧斯本（Shaun Osborne）說：「關稅是這場貿易戰的第一波攻勢；如果關稅無法達成這屆政府的目標，匯率政策未來可能會被擺上更重要的位置。」

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