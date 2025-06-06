川普禁外國學生入境 哈佛大學再提訴訟反擊

川普政府禁止國際學生進入哈佛大學，校方週四提起訴訟反擊。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕哈佛大學週四（5日）提起訴訟，試圖阻止川普政府禁止國際學生進入美國的行動，加劇了政府與高等教育機構之間高風險的法律糾紛。

《彭博》報導，哈佛大學週四請求法官立即停止美國總統川普宣佈該校外國學生無法入境美國的決定，修正後的訴訟擴大了哈佛大學5月23日針對美國阻止哈佛招收國際學生的另一項行動提起的訴訟。川普週三表示，哈佛拒絕提供國際學生不當行為的紀錄構成國家安全風險。他的行政命令阻止了國際學生和研究人員進入哈佛，上個月，當局取消了學校為他們擔保簽證的資格。

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哈佛校長賈伯（Alan Garber）聲明表示，希望法院能夠迅速採取行動，在法院審議哈佛大學的請求期間，校方正在制定應急計劃，以確保國際學生和學者能夠在今年夏天以及即將到來的學年繼續來到哈佛大學。

川普的聲明進一步加劇了他與這所美國歷史最悠久、最富有的大學的矛盾，哈佛大學的國際學生佔校園總人數的27％。哈佛也針對美國凍結超過26億美元（約新台幣779.4億元）的聯邦資金提起訴訟。2起訴訟都聲稱川普違法報復哈佛大學，侵犯了校園的言論自由，只因哈佛大學未能遵循川普的意願。白宮和國土安全部未立即回應置評。

哈佛大學律師在提交給波士頓聯邦法院的文件中表示，川普的行動是「政府報復行動的一部份」，這顯然是對哈佛大學行使《憲法第一修正案》賦予的權利，拒絕讓政府控制哈佛大學治理、課程以及教職員工和學生「意識形態」要求的報復。

川普的命令指稱，哈佛大學不再是國際學生和交流訪客計劃的「可靠管理者」，斥責該校未能解決校園行為違規問題，以及校園暴力犯罪率上升問題。該命令也批評哈佛大學的研究人員與中國同事合作，並稱這種合作可能會推進北京的軍事現代化進程。

川普政府要求暫停所有尋求進行研究的國際學生和交流訪客6個月的簽證，並指示國務卿魯比歐（Marco Rubio）審查是否應撤銷目前哈佛大學現有外國學生的簽證。哈佛大學律師在訴訟中表示，校園內7000多名持有簽證的學生和研究人員，已成為政府不斷升級的報復行動的棋子。

如果法官阻止川普的最新命令，該案件最終可能會上訴到最高法院。2018年，最高法院裁定美國總統擁有限制入境的廣泛權力，這項以5比4投票的裁決維持了川普的旅行禁令，該禁令禁止來自一些主要由穆斯林組成的國家公民入境。

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