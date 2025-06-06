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拆台模式開啟 !「沒有我川普早就輸了」馬斯克暗示「成立新政黨」

2025/06/06 09:36

馬斯克在與川普的爭執中，暗示成立新政黨。（資料照，路透）馬斯克在與川普的爭執中，暗示成立新政黨。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）昨（5日）在X平台連發多則貼文，表達對預算法案的強烈不滿，並聲稱：「沒有我，川普總統2024年就會輸掉大選」。《商業內幕》報導，在與川普總統持續爭執期間，馬斯克在X上提出了成立新政黨理念這個想法。

據報導，馬斯克不滿川普政府，在X平台進行民意調查詢問，「現在是時候在美國創建一個真正代表中間80%群體的新政黨了嗎」？

隨後，他在X發起一項置頂投票：「美國是否該為80%的中間選民創建一個新政黨？」截自美東時間下午3時，已超過51萬人投票，超過83.1%網友投「是」。

《商業內幕》指出，以往 NBA達拉斯獨行俠隊老闆、億萬富豪馬克庫班（Mark Cuban）與馬斯克在政治觀點上並不總是一致，但這次庫班似乎很欣賞馬斯克為「中間派」建立新政黨的想法。

據了解，馬克·庫班先前曾表達過對美國2黨的不滿 。他曾形容自己是「社會中間派」，但「財政上非常保守」。他在2024年大選期間，大力支持前副總統賀錦麗 （Kamala Harris），支持她的親商立場。

《紐約時報》指出，馬斯克圈子裡的部分人士相信，馬斯克在全球的影響力將比川普更持久。但馬斯克的圈子裡仍有人擔心，即使以他的標準來看，他挑起的這場鬥爭也十分激烈，可能會對他和「科技右翼」（擁護川普政府的矽谷高層組成的生態系統）產生不利影響。

對於馬斯克想成立第三黨，許多網友積極回應。其中一位用戶評論，「是的，100%！絕對正確」。我們也需要分級選擇，這樣人們就不會害怕幫助他們最討厭的政黨。另一位用戶表示，儘管我不喜歡兩黨主導的局面，但也許成立新政黨可以代表更根本的轉變，但我們需要走得更遠。

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