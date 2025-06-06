超狂！迪士尼主題樂園每年為美國帶來2兆經濟效益

迪士尼主題樂園每年為美國帶來2兆經濟效益（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕迪士尼主題樂園已成美經濟引擎，迪士尼週四公佈1份報告指出，旗下美國本土主題公園每年為美國經濟帶來670億美元（約新台幣2兆）的經濟效益，並創造超過40萬個職位，旅遊經濟與牛津經濟研究院經濟發展主管馬里亞諾表示，迪士尼樂園不僅是各自地區經濟的關鍵經濟引擎，也是全國經濟的關鍵經濟引擎。

CNBC報導，幾十年來，迪士尼國內主題樂園已成為南加州和中佛羅裡達州旅遊業、就業和稅收的成長引擎。

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週四，迪士尼披露了對美國的更廣泛影響，報告稱其每年對美國經濟的影響達670億美元。

迪士尼體驗公司董事長達馬羅在1份新聞稿中表示，迪士尼定義了美國的主題娛樂業，我們的影響力遍布全國。我們的目的地創造的經濟效益遠遠超出了主題公園的範疇，當我們投資於只有迪士尼才能提供的開創性體驗時，增長隨之而來。

這份新報告來自牛津經濟研究院旅遊經濟學公司的經濟學家，他們綜合了迪士尼樂園對加州的影響、迪士尼世界度假區對佛羅裡達州的影響以及該公司刺激的全國性額外支出的數據。

迪士尼的經濟影響報告發布之際，該公司宣布將在阿布達比開發新的主題樂園，並開設競爭對手環球影城。佛羅裡達州的Epic Universe主題樂園。該公司的門票價格近期也受到了嚴格審查，一些批評人士稱，其門票價格讓潛在的遊客望而卻步。

該公司研究了直接經濟影響，包括在迪士尼樂園的現場消費以及當地餐飲、酒店和交通等方面的支出，以及間接影響，例如從當地企業購買用於支持樂園運營的商品和服務。該研究還考慮了所謂的“誘發影響”，主要指迪士尼員工用自己的薪水購買的商品和服務。

旅遊經濟學確定，迪士尼世界度假區在2022會計年對佛羅裡達州產生了400億美元（約新台幣1.19兆）的經濟影響，迪士尼樂園度假區在2023會計年對南加州產生了160億美元（約新台幣4787.2億元）的影響，而這兩個公園加起來對美國其他地區的年度經濟影響為100億美元（約新台幣2992億元）。

旅遊經濟與牛津經濟研究院經濟發展主管馬里亞諾表示，迪士尼樂園和迪士尼世界對全國經濟的影響接近670億美元，不僅是各自地區經濟的關鍵經濟引擎，也是全國經濟的關鍵經濟引擎。

報告還指出，迪士尼在國內創造了超過40萬個就業崗位，並指出加州橘郡每20個就業機會中就有1個是迪士尼創造，而佛羅裡達州中部每8個就業機會中就有1個可以歸功於迪士尼。

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