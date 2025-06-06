川普威脅切政府合約斷SpaceX財路！馬斯克怒了：有種你就來

美國總統川普（右）與特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克（左）已經撕破臉。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）已經撕破臉，雙方衝突持續升溫，兩人衝突的根源，來自於川普推動的「大而美」稅改法案。而川普週四（5日）痛斥馬斯克「瘋了」，並威脅要終止馬斯克旗下公司的政府合約，而馬斯克旗下的SpaceX，就是美國最大的聯邦政府合約承包商之一。

《CNBC》報導，川普在自家社群平台「Truth Social」發文寫道：「在我們預算中最簡單的省錢方法，就是終止馬斯克的政府補助與合約，這能省下數百億美元。我一直很驚訝拜登當時沒這麼做！」

請繼續往下閱讀...

馬斯克隨即在他擁有的社群平台 X 上回應：「動手啊，有種你就來。」

之後馬斯克再加碼表示：「由於總統表示要取消我公司的政府合約，SpaceX 將立即開始退役其天龍號太空船（又譯龍飛船、Dragon spacecraft）。」

除了領導電動車公司特斯拉（Tesla）外，馬斯克還擁有太空探索與衛星通信公司 SpaceX、人工智慧公司 xAI、隧道開挖公司 The Boring Company、科技公司 Neuralink，以及社群平台 X。

在川普發表上述評論後，特斯拉股價大跌，原本已下跌的走勢進一步惡化。

當《CNBC》要求白宮回應馬斯克針對川普的貼文時，白宮發言人拒絕置評。

另據《紐約時報》報導指出，SpaceX 是美國最大的聯邦政府合約承包商之一，僅在2024年會計年度就獲得了價值約 38 億美元的政府合約。根據 FedScout 的資料，自 2008 年以來，SpaceX已從 NASA、美國空軍以及其他機構獲得了超過 200 億美元的合約。

《華盛頓郵報》今年 2 月的分析顯示，馬斯克和旗下公司在過去20多年來，透過合約、貸款、補助與稅收減免等形式，從政府獲得至少 380 億美元的支持。

馬斯克的一些公司預計在未來幾年獲得更多的聯邦資金，包括現有與新簽訂的合約。根據《路透》報導，SpaceX 是川普「金穹」飛彈防禦系統中關鍵標案的主要競爭者之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法