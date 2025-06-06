每天都覺得好累？專家揭5大跡象：你正過著「B+人生」！

許多人雖擁有外界眼中的「成功人生」，內心卻感到空虛、疲憊與無力，美國知名作家威爾許（Suzy Welc）將此現象稱為「B+人生」。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人雖擁有外界眼中的「成功人生」，內心卻感到空虛、疲憊與無力，美國知名作家威爾許（Suzy Welch）將此現象稱為「B+人生」，這是一種看似穩定，但卻缺乏熱情與真誠連結的生活狀態。威爾許指出，如果你生活中有出現5個跡象，那就表明你過著B+人生。

《CNBC》報導，威爾許畢業於哈佛大學和哈佛商學院，是名3度登上《紐約時報》暢銷書榜的作家，也是《華爾街日報》的專欄作家，她目前擔任多家上市與非上市企業的董事會成員，也擔任紐約大學「目的與心盛倡議」計畫主任。

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威爾許指出，她完全理解，在當今這樣複雜的經濟環境中能夠生存下來，有時本身就是一種勝利。她也明白人生中許多挑戰：如摯親離世或與心理疾病的掙扎，可能讓所謂的「完美人生」難以達成。但她強調，選擇B+人生不是必然，而是習慣，而為你的人生「評分者」也不是社會、不是你的家人或老闆，而是你自己。

威爾許認為，B+人生的核心問題並非能力或資源不足，而是長期忽略個人深層價值觀所導致的「真實性落差」。她認為，人生目的存在於「深層價值觀」、「認知與情感能力」與「具經濟可行性之興趣」3者的交會處。能力和興趣通常比較明顯發現，但很少人真正具體了解自己的價值觀。

威爾許說：「當人們的外在生活無法反映其內心的真實時，便容易出現疲憊感、人際摩擦，甚至逃避現實的幻想。」

威爾許指出，以下5項跡象是B+人生的常見表現：

1.即使在外人看來很成功，但卻常感到精疲力竭

你可能在工作或個人生活中達成了外界眼中的里程碑，但你的能量低落，時常感到麻木、對任何事物都不關心，或是暗自疲憊。

2. 價值觀只存在於幻想中，而非現實生活

你會談論自己在乎重要的事情，如自我決定、自我創意表現、服務他人、社群歸屬，但實際上的日程安排和選擇，卻無法反映這些優先事項。

3.你像是在「表演」人生，而非真正享受生活

若你願意誠實面對自己，會發現自己其實是在經營形象或追求認可。

4.在重要關係中出現反覆摩擦與情感疏離

當你壓抑自己的需求、界線或真實想法時，衝突、怨恨或情感疏離就會出現。

5.常幻想逃離現況，而不是成長

你常常白日夢般地想著辭職、離開一切或重來一遍。這不是重塑自我的念頭，而是逃離一個與你真實自我格格不入的人生。

威爾許指出，對某些人而言，B+人生或許已是超出預期的幸福。但對一些人來說，內在的不滿與空虛感會逐漸累積，最終導致人生破裂與重啟，無論是自願或被迫。她認為，B+人生的解方就在於要深入了解自己的價值觀，並同樣誠實地承認，是否真的依據心靈的渴望在生活。只有這樣做才能突破舒適圈，走向那個可能更加精彩的自己。

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